Netflix: Τι καινούργιο μας μαθαίνει το Σημείο Καμπής, το ντοκιμαντέρ για την 11η Σεπτεμβρίου

Η 11η Σεπτεμβρίου πέρασε, τα 20 χρόνια από το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης τιμήθηκαν με αφιερώματα, με ρεπορτάζ, ήρθαν στο φως νέα στοιχεία, προβλήθηκαν παλιά ξεχασμένα βίντεο και γυρίσαμε σελίδα.

Όμως… Όμως όλα ήταν αποσπασματικά σπαράγματα της Ιστορίας, που γράφτηκε με το αίμα αθώων (όπως γίνεται συνήθως) και που ακόμα τα απόνερά της προκαλούν ζάλη.



Το ντοκιμαντέρ (παραγωγής 8/2021) του Netflix: Turning Point: 9/11 and the War on Terror (Σημείο Καμπής: 11η Σεπτεμβρίου και ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας) είναι η «απάντηση» σε όσους έχουν κρατήσει, μετά 20 έτη, πολλά «γιατί» μέσα τους και ένα μάθημα για όσους υποστηρίζουν αδιάφορα «δεν έχω καταλάβει τίποτα».

Με το ντοκιμαντέρ της συνδρομητικής πλατφόρμας θα καταλάβει και ο τελευταίος ανεπίδεκτος μαθήσεως το «πώς», το «γιατί» και «τι έγινε μετά» και «ποιος ήταν ο λόγος».

Image

Η καταγραφή των γεγονότων αρχίζει από το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου και μετά από πέντε ωριαία επεισόδια καταλήγει στην αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Καμπούλ και την είσοδο των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Αυτοί που έζησαν τα γεγονότα «από μέσα»

Με τη βοήθεια αρχειακού υλικού και μέσα από συνεντεύξεις με κυβερνητικούς υπαλλήλους, όπως ο πρώην αξιωματικός της CIA Milton Bearden και ο πρώην ειδικός πράκτορας του FBI Ali Soufan, με συγγραφείς όπως ο Ahmed Rashid και με τον Αφγανό ηγέτη των Mujahhideen Gulbuddin Hekmatyar η σειρά μάς αποκαλύπτει τα γεγονότα, που συντάραξαν τον κόσμο.

Η αρχή γίνεται με τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, εισβολή που έθεσε τα θεμέλια για το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στο 1ο επεισόδιο καθηλώνουν συνεντεύξεις και σπάνιο αρχειακό υλικό και αποτυπώνεται το χάος που προκάλεσαν οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους. Οι επιστροφή στις ρίζες του «κακού» πίσω στη δεκαετία του '80 είναι κατατοπιστική.

Στη συνέχεια, στο 2ο επεισόδιο Οι επιζώντες αφηγούνται τη φρίκη της 11ης Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά τις επιθέσεις, ο Τζορτζ Μπους αρχίζει να σχεδιάζει την επιθετική στρατιωτική απάντηση της Αμερικής.

Και η Ιστορία συνεχίζει ακάθεκτη: Αφού ανακαλύπτεται ότι οι αεροπειρατές ωφελήθηκαν από κενά της υπηρεσίας πληροφοριών, ο Λευκός Οίκος δικαιολογεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και «βελτιωμένες ανακρίσεις».

Μάταιος κόπος: Χωρίς συνεκτική στρατηγική, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ματαιώνει τις αρχικές επιτυχίες και τροφοδοτεί την απογοήτευση, τη διαφθορά και την αναζωπύρωση των Ταλιμπάν. Και η αναφορά στις απάνθρωπες φυλακές του Γκουαντάναμο είναι συγκλονιστική.

Και φθάνουμε στο φινάλε, που ήττα δεν το λες, όμως ούτε και επιτυχία: Μετά δύο δεκαετίες, οι ΗΠΑ θέλουν να τερματίσουν τον μακροβιότερο πόλεμό τους, αλλά η απόσυρση των δυνάμεων απειλεί να βυθίσει ξανά το Αφγανιστάν στην αιματηρή βία.

Γρήγορο στην αφήγησή του το ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης Brian Knappenberger δεν κουράζει με φλυαρίες, αλλά επικεντρώνεται στα γεγονότα.

Αεροπλάνα που έγιναν παλιοσίδερα

Η μίνι σειρά δεν αποφεύγει την σκληρή κριτική για τα λάθη και τη σπατάλη δισεκατομμυρίων δολαρίων των Αμερικανών με το πρόσχημα της εκδίκησης.

«Πήραμε αεροπλάνα μεταγωγικά που κατέληξαν όλα να γίνουν παλιοσίδερα. Οι στολές μόνο του αφγανικού στρατού, που ο στρατηγός τους τις επέλεξε να είναι πράσινες (στο φόντο της ερήμου των βουνών του Αφγανιστάν!), στοίχισαν όσο ο προϋπολογισμός ενός μικρού κράτους», ομολογεί Αμερικανός αξιωματούχος.

Επίσης, η γρήγορη ματιά στην φυσική εξόντωση του μεγάλου εχθρού του, -«Καταζητείται νεκρός ή ζωντανός»- Οσάμα μπιν Λάντεν, αφήνει αμφιβολίες για το τι συνέβη στην πραγματικότητα εκείνο το βράδυ στο Πακιστάν: «Δεν αναγνωριζόταν από το πρόσωπο, που ήταν διάτρητο από τις σφαίρες, τον αναγνώρισαν από τα αφτιά του…».

Αξίζει να δείτε το «Σημείο Καμπής» για να καταλάβετε πώς γράφεται η Ιστορία στην εποχή του διαδικτύου, των Drones και της παρακμής της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ. Καλή απόλαυση!