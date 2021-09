Emmy Awards 2021: Σάρωσαν «The Crown», «The Queen’s Gambit» και «Ted Lasso»

Οι σειρές του Netflix «The Crown» («Το Στέμμα») και «The Queen’s Gambit» («Το Γκαμπί της Βασίλισσας») σάρωσαν στην 73η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Στους μεγάλους νικητές της φετινής διοργάνωσης είναι και η σειρά «Ted Lasso» του Apple TV+. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με το Cedric να τραγουδά το «Just a Friend» του Biz Markie μαζί με τη Ρίτα Ουίλσον και τους: LL Cool J και Lil Dicky.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω τι νιώθω» είπε ο Πίτερ Μόργκαν, δημιουργός της βρετανικής σειράς «The Crown», η οποία κέρδισε βραβεία υποκριτικής, σεναρίου και σκηνοθεσίας.

Ολίβια Κόλμαν και Τζος Κόνορ από το «The Crown» απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία στην κατηγορία του δράματος για τους ρόλους τους ως μητέρα (Βασίλισσα Ελισάβετ) και γιος (Πρίγκιπας Κάρολος). Επίσης, ο Τζέισον Σουντέικις, πρωταγωνιστής του «Ted Lasso» και η Τζιν Σμαρ από το «Hacks» ήταν οι νικητές των κορυφαίων βραβείων υποκριτικής στον τομέα της κωμωδίας.

«Θα στοιχημάτιζα ότι δεν θα κέρδιζα» είπε η Ολίβια Κόλμαν καθώς παραλάμβανε το βραβείο και δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή της για τον θάνατο του πατέρα της, τον οποίο μνημόνευσε ενώ ήταν στη σκηνή: «Έχασα τον μπαμπά μου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και θα του άρεσε πολύ να με έβλεπε εδώ». Ο «Κάρολος», αποθέωσε στην ομιλία του την Έμα Κόργουιν, που υποδύθηκε στο πλευρό του την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, ενώ ευχαρίστησε τη γιαγιά του (η οποία πέθανε πριν από μερικούς μήνες) και τον παππού του για τα «σπουδαιότερα δώρα» που του χάρισαν, την καλοσύνη και την αφοσίωση.

