J2US - Μάρα Μεϊμαρίδη: Το ανατρεπτικό ντουέτο με τον Stan - Δίπλα της η Κατερίνα Καινούργιου

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (25/9) ο νέος κύκλος του «Just the 2 of us» μέσα από τη συχνότητα του Alpha και τα ζευγάρια που συμμετέχουν στο show κατάφεραν να ξεχωρίσουν από το πρώτο live. Ωστόσο, ένα από τα πιο ανατρεπτικά ζευγάρια που συμμετέχουν και κατάφερε να λάμψει με την εμφάνισή του είναι η Μάρα Μεϊμαρίδη και ο Stan.

Στο πρώτο live του «Just the 2 of us» η Μάρα Μεϊμαρίδη και ο Stan τραγούδησαν το «Back to Black» της Amy Winehouse και εντυπωσίασαν.

Στο πλευρό της Μάρας Μεϊμαρίδη ήταν και η Κατερίνα Καινούργιου.

J2US: Τα ζευγάρια

Τα ζευγάρια του show είναι τα εξής: