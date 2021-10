Σασμός: To φιλί του Μαθιού στη Βασιλική έκανε το Twitter να «λιώσει»

Ο «Σασμός» του Alpha βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού, ενώ φαίνεται πως ήδη κάποιοι έχουν συμπαθήσει αρκετά τον χαρακτήρα του Μαθιού, παρά το γεγονός πως γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του Στεφανή.

Διαβάστε ακόμη: Τηλεθέαση: Ο «Σασμός» σαρώνει τα πάντα - Τι νούμερα κάνουν «Αγριες Μέλισσες» και GNTM

Η δημοφιλία του συγκεκριμένου χαρακτήρα είναι εμφανής και στα social media, με δεκάδες σχόλια στο Twitter καθημερινά να αφορούν τα πεπραγμένα του στη σειρά. Στο τελευταίο επεισόδιο του Σασμού, λοιπόν, ο Μαθιός εξομολογήθηκε στη Βασιλική πως για 20 ολόκληρα χρόνια, την αγαπούσε αλλά δεν της το έλεγε και στο τέλος της εξομολόγησης της έδωσε ένα δυνατό φιλί.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έναν μικρό πανικό στο Twitter, με τους χρήστες να δείχνουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι:

How to get away with a murder #sasmos pic.twitter.com/pMFjpVcEWc