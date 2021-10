Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ (James Michael Tyler), ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά «Τα Φιλαράκια» (Friends) ως «Γκάνθερ» στο καφέ Central Perk στο οποίο σύχναζαν οι ήρωες της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς. Ο «Γκάνθερ» έδωσε μακρά «μάχη» με τον καρκίνο, όταν διαγνώστηκε το 2018 στον προστάτη του. Στη συνέχεια έκανε μετάσταση στα οστά και δυστυχώς ο James Michael Tyler πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Ο Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από καρκίνο στον προστάτη και είχε δηλώσει στον Craig Melvin του TODAY ότι η διάγνωση καθυστέρησε, η ασθένεια προχώρησε και σε άλλα μέρη του σώματος και ο ίδιος υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Στη συνέντευξή του εμφανίστηκε πολύ συνειδητοποιημένος, με τις ευχές χιλιάδων οπαδών του να τον συνοδεύουν. «Διαγνώστηκα με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στα οστά μου. Αντιμετωπίζω αυτήν τη διάγνωση σχεδόν τα τελευταία τρία χρόνια… Είναι στο στάδιο 4 (τώρα). Καρκίνος στο τελικό στάδιο. Άρα ξέρετε, πιθανότατα θα με νικήσει».

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc