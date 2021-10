Γεγονός είναι η πρώτη βαθμολόγηση με «μηδέν» στο J2US. Μάρα Μεϊμαρίδη και Stan ερμήνευσαν το «Να τη χαίρεσαι» της Δέσποινας Βανδή προκαλώντας αντιδράσεις. Η Μάρα Μεϊμαρίδη εμφανίστηκε στη σκηνή στο live του Σαββάτου (30/10) ως μια γυναίκα που είναι απαρηγόρητη επειδή την άφησε ο άνδρας της για άλλη. Η προσέγγιση αυτή δεν φάνηκε να αρέσει στη Μαρία Μπακοδήμου, η οποία σχολίασε μια σειρά από πράγματα που δεν της άρεσαν στις εμφανίσεις της συγγραφέως τόσο αυτή τη φορά όσο και στο προηγούμενο live.

Φανερά ενοχλημένη, η Μαρία Μπακοδήμου άσκησε κριτική στην Μάρα Μεϊμαρίδη για την προσέγγισή της στη θέση τς γυναίκας αλλά και για δώρα που έλαβε η κριτική επιτροπή από την συγγραφέα την προηγούμενη εβδομάδα. Η ενόχληση της Μαρίας Μπακοδήμου από τη γενικότερη συμπεριφορά της Μάρας Μεϊμαρίδη ήταν τέτοια που τη βαθμολόγησε με μηδέν.

«Θα κάνω κάτι παράδοξο και δε σχολιάσω τη σημερινή σας εμφάνιση. Επειδή στο προηγούμενο act βαθμολόγησα πριν υπάρξει η εξέλιξη με τα δώρα που μας έφερε η κυρία Μεϊμαρίδη θέλω να πω ότι στο προηγούμενο act, όλη αυτή η κουλτούρα του μαντζουνιού που έδωσε στη Βίκυ κάτι ερωτικά φίλτρα, κάτι κόκαλα από πουλερικά που έδωσε στη Δέσποινα, κάτι ακέφαλα κουκλάκια σε μένα… Όλη αυτή η κουλτούρα με τα μαγιολίκια είναι κάτι που με πάει πολύ πίσω και δε μου αρέσει. Είναι κάτι που το βρίσκω πολύ παρακμιακό. Και σήμερα υπήρξε ένας μισογυνισμός ανάμεσα στη γυναίκα με τα μπικουτί και μια άλλη… λογικό και εγώ αν ήμουν ο Stan με την άλλη θα πήγαινα. Ο βαθμός μου σήμερα στηρίζεται σε αυτό που είδα στο προηγούμενο act. Bλέπω γυναίκες κακομοίρες που πρέπει να στηρίζουν τη μοίρα τους στα μαγιολίκια», δήλωσε η Μαρία Μπακοδήμου, με την Μάρα Μεϊμαρίδη να αδιαφορεί με τα όσα ακούει.

Μάλιστα η Μάρα Μεϊμαρίδη μίλησε για την βαθμολογία της στο J2US τονίζοντας πως δεν την στενοχώρησε και πως ο καθένας μπορεί να βαθμολογεί όπως θέλει.

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε

Στο τέλος του live του Just The Two Of Us, ο Νίκος Κοκλώνης κλήθηκε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των τηλεθεατών. Από τα 11 ζευγάρια τα 10 συνεχίζουν στον διαγωνισμό και το ένα αποχωρεί. Ποιο είναι αυτό; Οι δύο που όπως φαίνεται πως δεν έπεισαν τους τηλεθεατές και βρέθηκαν εκτός είναι η Σάσα Σταμάτη και ο Θέμης Αδαμαντίδης.