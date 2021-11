Το περσινό Just the 2 of Us τις ένωσε, το φετινό τις θέλει ξανά αγαπημένες. Η σχέση της Δέσποινας Βανδή και της Άννας Βίσση έχει περάσει από 40 κύματα μέσα από τα ΜΜΕ. Όμως, μετά τα δημόσια φιλιά και οι κοινές εμφανίσεις τους στην πίστα, φαίνεται πως έχουν και καθημερινή επικοινωνία. Η Άννα Βίσση πήρε τηλέφωνο την Δέσποινα Βανδή την ώρα που βρισκόταν on air στο Just the 2 of Us κι έγινε... χαμός.

Η Άννα Βίσση έδωσε φιλιά από τη Θεσσαλονίκη και ενημέρωσε εκ νέου πόσο όμορφη ήταν η κοινή εμφάνισή της με την Δέσποινα Βανδή σε νυχτερινό κέντρο της συμπρωτεύουσας την Παρασκευή. Τέλος, έδωσε και μια μίνι υπόσχεση ότι θα τραγουδήσει την άλλη εβδομάδα για χάρη του Νίκου Κοκλώνη στην εκπομπή. Η Δέσποινα Βανδή την έκλεισε, λέγοντάς της ότι θα την καλέσει πίσω στο διαφημιστικό διάλειμμα.