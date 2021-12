The Voice - Ο τελικός vs. Η Γη της Ελιάς: Τι ποσοστά τηλεθέασης σημείωσαν τα δύο προγράμματα

Ο μεγάλος τελικός του The Voice στο ΣΚΑΪ βρέθηκε απέναντι από την επιτυχημένη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς» το βράδυ της Κυριακής (19/12) και η πίτα της τηλεθέασης μάλλον μοιράστηκε αφού τα ποσοστά που σημείωσαν τα δύο προγράμματα δεν είχαν ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ τους.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό η σειρά Η Γη της Ελιάς κέρδισε την πρωτιά με ποσοστό 20,4%, ενώ ακολούθησε - με όχι μεγάλη διαφορά - το The Voice με 17,9% αφήνοντας αρκετές μονάδες πίσω του τη σειρά του Mega Κομάντα και Δράκοι με 13,5% και το Dancing with the Stars του Star που περιορίστηκε σε μονοψήφια νούμερα, 6,9%.

Στο γενικό σύνολο η σειρά Η Γη της Ελιάς κέρδισε πάλι την πρωτιά με ποσοστό 26,2%, αλλά σε αυτή την κατηγορία κοινού η διαφορά με το The Voice ήταν ακόμα πιο μικρή αφού το τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 24,5%, ενώ η σειρά Κομάντα και Δράκοι και το Dancing with the Stars περιορίστηκαν σε ποσοστά 10% και 6,7% αντίστοιχα.