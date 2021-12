Μόνος στο Σπίτι: Κι όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο μοναδικός που βοήθησε τον Μακόλεϊ Κάλκιν!

Όταν ο Μακόλει Κάλκιν βρέθηκε το 1992 «Μόνος στο Σπίτι: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» στο σίκουελ της μεγάλης επιτυχίας «Μόνος στο Σπίτι» ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που τον βοήθησε και του έδωσε οδηγίες για το πώς μπορεί να πάει στο λόμπι του ξενοδοχείου που διέμενε ο μικρός Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Βέβαια, όσο ευγενικός μπορεί να φάνηκε στην ταινία στο cameo διάρκειας έξι δευτερολέπτων, ο Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά, απαίτησε τότε από την παραγωγή να γραφτεί ένας μικρός ρόλος για εκείνον.

Διαφορετικά είχε ξεκαθαρίσει ότι δε θα επέτρεπε να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας στο Hotel Plaza, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του. Την αποκάλυψη είχε κάνει μερικά χρόνια πριν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ματ Ντέιμον σε συνέντευξή του.

Μάλιστα, στις αρχές του 2021 πολλοί χρήστες απαίτησαν μέσω Twitter να κοπεί η συγκεκριμένη σκηνή από την ταινία με τον σήμερα 41χρονο Μακόλεϊ Κάλκιν να παίρνει θέση και να συμφωνεί με την ιδέα μέσω σχετικού tweet.

Έδωσε δε και συγχαρητήρια σε ένα χρήστη που «έσβησε» εντελώς τον Ντόναλντ Τραμπ από το επίμαχο πλάνο, ενώ πολλοί άλλοι χρήστες τον αντικατέστησαν με πλήθος άλλων καλλιτεχνών ακόμα και χαρακτήρων από άλλα διάσημα κινηματογραφικά franchise από την Ντόλι Πάρτον μέχρι τον Νταρθ Βέιντερ των Star Wars.

'Home Alone 2' is trending as fans offer suggestions as to who should replace that Trump cameo: pic.twitter.com/F3ECMbq5FB