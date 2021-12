Μαράια Κάρεϊ: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε χρόνο από το All I Want for Christmas

Μάλλον ούτε η ίδια η Μαράια Κάρεϊ δεν μπορούσε να φανταστεί τι «θησαυρό» είχε στα χέρια της όταν τον Αύγουστο του 1994 ηχογραφούσε το All I Want for Christmas is You, αφού 27 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, παίζει ασταμάτητα και φέρνει από μερικές χιλιάδες μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια στον τραπεζικό λογαριασμό της τραγουδίστριας κάθε Δεκέμβριο.

Φέτος, μάλιστα, χάρισε στη Μαράια Κάρεϊ το αδαμάντινο βραβείο της Αμερικάνικης Ένωσης της Μουσικής βιομηχανίας, RIAA, αφού μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τις 10.000.000 πωλήσεις. Πρόκειται για το μοναδικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει πετύχει τέτοια διάκριση στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής σκηνής, χρίζοντάς την τραγουδίστρια δικαίως τη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Το ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση του All I Want For Christmas είναι ότι παρά το γεγονός ότι έγινε κατευθείαν επιτυχία ήδη από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του το φθινόπωρο του 1994, κατακτώντας την 1η θέση στα charts 26 χωρών παγκοσμίως, του πήρε 25 χρόνια για να χτυπήσει πρωτιά και στο αμερικανικό chart.

Αυτό συνέβη το 2019 όταν με αφορμή τα 25α γενέθλιά του, η Μαράια Κάρεϊ έβγαλε ένα ολοκαίνουριο βίντεοκλιπ - υπερπαραγωγή που θα παρέσυρε ακόμα και τον Σκρουτζ του Κάρολου Ντίκενς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Έκτοτε έχει γίνει «παράδοση» αφού βρέθηκε στην πρώτη θέση και το 2020 και φέτος.

Είχαν προηγηθεί άλλα τρία βίντεοκλιπ, τα δύο την πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας του και το τρίτο - εξίσου υπερπαραγωγή - το 2011 όταν το ηχογράφησε ξανά με τον Τζάστιν Μπίμπερ για το δικό του χριστουγεννιάτικο cd.

Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι γνωστή ως η «SuperFestive! Version» και μοιάζει αρκετά σε μια ακόμα διασκευή του τραγουδιού που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα η Μαράια Κάρεϊ το 2010, τη λεγόμενη «Extra Festive Version».

Μάλιστα, επειδή υπήρχε άφθονο αχρησιμοποίητο υλικό από τα γυρίσματα του πρώτου βίντεοκλιπ, αυτό αξιοποιήθηκε σε ένα ακόμα βίντεοκλιπ που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια.

Και για να μιλήσουν οι αριθμοί, το All I Want For Christmas είναι το μόνο χριστουγεννιάτικο single - όχι ψηφιακό - που έχει πουλήσει πάνω από 16.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ μέχρι το 2017 η Μαράια Κάρεϊ είχε κερδίσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα.

Τέλος, υπολογίζεται ότι κάθε Δεκέμβριο βγάζει περίπου 600.000 με 1 εκατομμύρια δολάρια, καθόλου άσχημα για ένα τραγούδι που οι φήμες θέλουν να της πήρε περίπου 15 λεπτά για να το γράψει με τον τότε συνεργάτη της και μουσικό, Ουόλτερ Αφανασιέφ.