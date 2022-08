Lord of the Rings: Στον «αέρα» το τελευταίο trailer πριν από την πρεμιέρα του «The Rings of Power»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «The Lord of the Rings: The Rings of Power» που θα προβληθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στην υπηρεσία Amazon Prime Video και η προσμονή του κοινού έχει χτυπήσει κόκκινο. Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της σειράς, η Amazon αποφάσισε να δημοσιεύσει ακόμη ένα τελευταίο trailer.

Σε αυτό βλέπουμε την Galadriel σε νεαρή ηλικία να τραβά το σπαθί από το πτώμα του αδερφού της, να φορά πανοπλία και να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Sauron και τον στρατό του που απειλούν να καταστρέψουν την ζωή στη Μέση Γη, αφυπνίζοντας παράλληλα όλες τις φυλές για το επικείμενο κακό.

«The Lord of the Rings: The Rings of Power»: Η σύνοψη της σειράς

Σε μια εποχή όπου επικρατεί, σχετικά, ειρήνη, η σειρά ακολουθεί διάφορους χαρακτήρες (γνώριμους και νέους), καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επάνοδο του κακού στη Middle-earth. Από τα σκοτεινά βάθη των Misty Mountains, στα μεγαλειώδη δάση της πρωτεύουσας των ξωτικών Lindon, στο ανεπανάληπτο νησιωτικό βασίλειο της Numenor και τις απομακρυσμένες άκρες του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα διαμορφώσουν την κληρονομία που θα μείνει ζωντανή για χιλιάδες χρόνια.

Να σημειωθεί ότι τα δύο πρώτα επεισόδια κάνουν πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime Video. H σειρά αποτελείται από 8 εβδομαδιαία επεισόδια. Το φινάλε της πρώτης σεζόν θα προβληθεί στις 14 Οκτωβρίου.