Η ΣτΟργή έφερε οργή στον ΣΚΑΪ - Ρήτρα σιωπής επιβάλλει ο Ατζούν στο All Star Survivor

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μήνα της νέας τηλεοπτικής σεζόν υπάρχουν και τα πρώτα συμπεράσματα. Όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον στο πρώτο μισό της σεζόν δηλαδή μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023 δύο κανάλια θα κονταροχτυπηθούν για την πρωτιά της τηλεθέασης: To Mega και o Alpha. To Μεγάλο Κανάλι τερμάτισε πρώτο τον Σεπτέμβριο με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 13,5% στο σύνολο του κοινού και 12,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. O Alpha ακολούθησε σε μικρή απόσταση με 12,9% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του πληθυσμού ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ ισοψηφούν στην 3η θέση με 10,4% ακολουθεί το STAR με 8,8%, η ΕΡΤ1 έκλεισε στο πολύ καλό για τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρασης 8,4% και το Open παρέμεινε πολύ χαμηλά με 5,2%.

Στο δυναμικό κοινό η σειρά αλλάζει: Την 3η θέση καταλαμβάνει ο ΑΝΤ1 με 10,2% ακολουθεί το STAR με 9,5% ο ΣΚΑΪ είναι πολύ χαμηλά στο 7,5% μόλις 0,1% μπροστά από την ΕΡΤ1 (7,4%) και τέλος το Open καταγράφει 4,9%. Το συμπέρασμα λοιπόν εκτός από την «μάχη» της κορυφής είναι πως τα νέα προγράμματα του ΑΝΤ1 δεν έχουν και τόσο καλές αποδόσεις με αποτέλεσμα το κανάλι να βρίσκεται πολύ μακριά από το δίπολο των προηγούμενων δεκαετιών όταν με αντίπαλο το Mega εναλλασσόταν στην κορυφή της τηλεθέασης. Το STAR κρατάει τα ποσοστά του ενώ το μεγάλο πρόβλημα το έχει ο ΣΚΑΪ ο οποίος παρά την επένδυση που έκανε σε νέα προγράμματα και μεταγραφές προσώπων παρουσιάζει αισθητή υποχώρηση. Παράλληλα και το Open το οποίο πραγματοποίησε μικρότερου βεληνεκούς επένδυση δεν βλέπει καμία βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού ρεπορτάζ στρέφεται τώρα σε ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ όπου αναμένεται σύντομα να υπάρξουν και οι πρώτες αλλαγές.

Η «ΣτΟργη» του Ατζούν έφερε οργή

Δυναμική παρέμβαση στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ φέρεται να έκανε ο τούρκος παραγωγός και καναλάρχης Ατζούν Ιλίτζαλι όσον αφορά στην πρώτη του απόπειρα στην Ελληνική μυθοπλασία που στέφθηκε βέβαια στην πρεμιέρα της με αποτυχία. Ο ΣΚΑΪ είχε προγραμματίσει για τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου την προβολή της «Στοργής» στις 22.30 το βράδυ όμως ο Τούρκος καναλάρχης φέρεται να ζήτησε τη μεταφορά της σειράς στη ζώνη των 21.00 όπως και τελικά έγινε με αποτέλεσμα η πρεμιέρα της τουρκικής προελεύσεως σειράς να σημειώσει 7,8% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Τελικά το χθεσινό δεύτερο επεισόδιο της «ΣτΟργης» προβλήθηκε στις 22.30 ακριβώς απέναντι από την πρεμιέρα του «Μαύρου Ρόδου» στο Mega. Η μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ κινείται σταθερά σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης και η πίεση θα ενταθεί κι άλλο τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη στο Φάληρο συζητούνται οι πρόωρες ολοκληρώσεις για τουλάχιστον δύο από τις νέες σειρές που λανσαρίστηκαν.

«Ρήτρα σιωπής» με πολλά μηδενικά για το «All Star Survivor»

Αντίθετα στο Φαλήρο σε συμφωνία με την Acun Medya προχωρούν κανονικά στην υλοποίηση του «All Star Survivor» και απομένει να δούμε πόσο All Star θα είναι. Ο Ντάνος είναι πολύ κοντά σε τελική συμφωνία όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» δεν έχουν πέσει ακόμη όμως οι τελικές υπογραφές. Όσον αφορά στις αμοιβές δεν θα είναι ίδιες για όλους. Όμως ο Ατζούν Ιλίτζαλι θα επιβάλει δρακόντεια ρήτρα σιωπής στο τελικό καστ των συμμετεχόντων. Και για τις αμοιβές τους αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο συμμετοχής τους στο «All Star Survivor». Εάν οι κανόνες παραβιαστούν το «πέναλτι» θα είναι το διπλάσιο της συμφωνηθείσας αμοιβής τους. Επίσης, ακόμη και αν έχουν υπογράψει δεν θα επιτρέπεται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Τα διερευνητικά τηλεφωνήματα πάντως έχουν ήδη γίνει και από τις αρχές Νοεμβρίου θα προχωρήσουν οι επίσημες προτάσεις και η σύναψη στη συνέχεια των ιδιωτικών συμφωνητικών.

Ψάχνουν celebrities για το «Secret Song»

Αν και όλη η προσοχή της εταιρίας παραγωγής Barking Well Media είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην πρεμιέρα του «Just the 2 of Us» το επόμενο Σάββατο, προετοιμάζεται και το επόμενο show που θα είναι το «Secret Song». Οι συζητήσεις με τον Νίκο Αλιάγα που είναι ο παρουσιαστής της Γαλλικής εκδοχής του παιχνιδιού συνεχίζονται, ενώ πρόταση για την παρουσίαση έχει δεχθεί και η Άννα Βίσση χωρίς ακόμη να έχει δώσει τελική απάντηση. Αντίθετα οριστικά εκτός μένει η Ναταλία Γερμανού που της προτάθηκε να είναι μια από τις γκεστ παρουσιάστριες (σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχει και άλλος παρουσιαστής) ενώ διερευνητική επαφή έγινε και με τον «δάσκαλο» των «Άγριων Μελισσών» Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Επίσης ενδέχεται να δούμε σε ένα επεισόδιο τη Δέσποινα Βανδή ενώ αν τελικά «κλειδώσει» το μοντέλο των γκεστ παρουσιαστών είναι πολύ ισχυρό το ενδεχόμενο να παρουσιάσει τον τελικό του πρότζεκτ ο ίδιος ο παραγωγός ο Νίκος Κοκλώνης. Το πρόγραμμα που θα προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του Alpha πηγαίνει για το δεύτερο μισό της σεζόν, την Ανοιξη του 2023.