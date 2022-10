Κατερίνα Στικούδη: Το αποκαλυπτικό «ατύχημα» στον αέρα του Just The Two Of Us

Κατερίνα Στικούδη - Just The Two Of Us: Το αποκαλυπτικό «ατύχημα» στον αέρα του σόου

Η Κατερίνα Στικούδη είχε ένα αποκαλυπτικό «ατύχημα» στον αέρα του Just The Two Of Us το βράδυ του Σαββάτου (15/10) όταν έστριψε στο πλάι θέλοντας να δώσει το λόγο στον Νίκο Κοκλώνη