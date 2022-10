«Καρφιά» Μουτσινά για τη Super Κατερίνα: «Τόσο παλιά τηλεόραση που είναι πια εμετός»

Νίκος Μουτσινάς: Στο στόχαστρο η Super Κατερίνα - «Τόσο παλιά τηλεόραση που είναι πια εμετός»

Ο Νίκος Μουτσινάς έπαιξε στο «Καλό Μεσημεράκι» τις δηλώσεις που έκαναν η Άννα Μαρία Ψυχαράκη και η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) στη «Super Κατερίνα» από τα παρασκήνια του «Just The Two Of Us», χαρακτηρίζοντας τον τρόπο που παρουσιάστηκαν ως «παλιά τηλεόραση που είναι πια εμετός»