Οι «ασκήσεις επί χάρτου» συνεχίζονται στις ψυχαγωγικές εκπομπές με αλλεπάλληλες αλλαγές στις σκαλέτες, πειραματισμούς στα πρόσωπα μπροστά απ’ τις κάμερες, ιδέες για νέες στήλες και ενότητες. Σε αντίθεση με το prime time (ζώνη υψηλής τηλεθέασης) όπου η κατάσταση έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται και να σταθεροποιούνται οι τάσεις του κοινού στο off peak (οι ζώνες από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 20.00) το τοπίο παραμένει ομιχλώδες και ισχύει απόλυτα η ρήση «οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι». Ο ΑΝΤ1 φέτος αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη λεγόμενη «ζώνη του λυκόφωτος» ξεκινώντας το πρόγραμμά του στις 5.00 το πρωί με το «Πρώτο Δελτίο» που παρουσιάζουν ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ηρώ Ράντου.

Διαβάστε ακόμη: Σάκης Τανιμανίδης: Πώς έπεισε τον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά - Τρύφωνος για Eurovision, Μουτσινάς για Alpha

Η εκπομπή από την πρώτη στιγμή δεν κατάφερε να πιάσει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης και κατά συνέπεια να δώσει ένα ισχυρό «lead in» στο «Καλημέρα Ελλάδα». Έτσι έχει αποφασιστεί η εκπομπή να διακοπεί. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης θα συνεχίσει στο «Καλημέρα Ελλάδα», η Ηρώ Ράντου στο ειδικό ένθετο του μεσημβρινού δελτίου «Τώρα για το μέλλον», ενώ στον τομέα της ενημέρωσης παραμένουν και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές της πρωινής εκπομπής.

Η τηλεοπτική συνάντηση Ελένης Μενεγάκη – Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Περιζήτητη καλεσμένη της lifestyle επικαιρότητας η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Λόγω φυσικά της εγκυμοσύνης της, αλλά και του πολιτικού της γάμου με την επιχειρηματία, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, την ώρα που παράλληλα διακινούνται και διάφορα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον. Όλες οι εκπομπές διεκδίκησαν την παρουσία της, αλλά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader, η παρουσιάστρια θα εμφανιστεί στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη την Τρίτη 1 Νοεμβρίου. Η τηλεοπτική αυτή συνάντηση έχει κλειστεί εδώ και αρκετό καιρό. Οι δύο παρουσιάστριες για ένα χρονικό διάστημα στο παρελθόν είχαν κοινωνικές συναναστροφές, εκτός τηλεόρασης, ωστόσο λίγοι θυμούνται το γεγονός πως η τηλεοπτική καριέρα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ξεκίνησε από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ως μοντέλο το 2011. Η τελευταία τους τηλεοπτική συνάντηση ήταν το 2013 όπου η Σπυροπούλου είχε βρεθεί καλεσμένη στην «Ελένη» στον Alpha. Όταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τον προηγούμενο Σεπτέμβρη επιβεβαίωσε την είδηση της εγκυμοσύνης της με μια ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram η Ελένη Μενεγάκη έσπευσε να της ευχηθεί μέσω της εκπομπής της λέγοντας: «Εγώ χαίρομαι για σένα, Κωνσταντίνα μου, να είστε ευτυχισμένοι». Προφανώς και η συγκεκριμένη τηλεοπτική συνάντηση αναμένεται να βγάλει ειδήσεις.

Ραντεβού ΣΚΑΪ – Ατζούν στην Κωνσταντινούπολη

Μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του τούρκου παραγωγού και καναλάρχη, Ατζούν Ιλίτζαλι, με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ. Παραδοσιακά κάθε χρόνο η πρώτη συνάντηση γίνεται στην Τουρκία και η δεύτερη στο τέλος της σεζόν στην Ελλάδα, ωστόσο, αυτή τη φορά η πρώτη συνάντηση θεωρείται κρίσιμη καθώς θα παρθούν αποφάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των δύο πλευρών. Αρχικά θα οριστικοποιηθεί η μορφή και το μπάτζετ του «All Star Survivor», το οποίο θα ξεκινήσει τον Δεκέμβρη με παρουσιαστή το Γιώργο Λιανό. Στη συνέχεια θα γίνουν οι πρώτες συζητήσεις για την επόμενη σεζόν με το μενού της τηλεοπτικής διπλωματίας να περιλαμβάνει το «The Voice» (τα νούμερα του οποίου έχουν υποχωρήσει αισθητά), το ριάλιτι μόδας «My Style Rocks», το «Celebrity Get me out of here» (Τα δικαιώματα τα έχει ο ΣΚΑΪ μέσω του ITV, αλλά σκοπεύει να παραχωρήσει την εκτέλεση της παραγωγής στην Acun Medya Ελλάδος) και ίσως την επαναφορά του «Κάτι Ψήνεται». Θα συζητηθούν και νέα πρότζεκτς από αυτά που είδαν και οι δύο πλευρές στο πρόσφατο παζάρι των Καννών, σίγουρα όμως όχι μυθοπλασία, καθώς ο ΣΚΑΪ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την πορεία της «ΣτΟργής» παρά την προσεγμένη σκηνοθεσία και τις καλές ερμηνείες των ηθοποιών.

Μέσα στο Δεκέμβρη κληρώνει για το GNTM

Απογοήτευση επικρατεί στο STAR για την πορεία της τηλεθέασης του φετινού «GNTM». Παρά τη μεγάλη διαφήμιση που έγινε, την επιστροφή της Βίκυς Καγιά, το ολικό λίφτινγκ της κριτικής επιτροπής και την ενίσχυση του στοιχείου του ριάλιτι, το πρόγραμμα οριακά καταγράφει διψήφια νούμερα στους πίνακες τηλεθέασης. Φυσικά, αυτό οφείλεται κυρίως στην πολύ καλή πορεία αρκετών σειρών που προβάλλονται εκείνη την ώρα, ενώ είναι φυσικό μετά από πέντε σερί σεζόν το GNTM να εμφανίζει έντονα σημεία κόπωσης. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και πέρσι το GNTM σημείωνε υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης. Το βράδυ της Δευτέρας 24 Οκτωβρίου το επεισόδιο του ριάλιτι σημείωσε 11,6% στο δυναμικό κοινό και 8,7% ενώ την Τρίτη 25 Οκτωβρίου ανέβηκε στο 13% στο δυναμικό κοινό και 8,8% στο σύνολο. Σε καμία περίπτωση αυτά τα νούμερα δεν κρίνονται ικανοποιητικά για μια παραγωγή αυτού του μπάτζετ. Τον Δεκέμβριο το STAR και η Green Pixel θα αποφασίσουν εάν την επόμενη σεζόν θα υπάρξει νέος κύκλος του ριάλιτι μοντέλων ή εάν θα αφήσουν το εν λόγω τηλεοπτικό προϊόν να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μια σεζόν, ενδεχόμενο αρκετά πιθανό. Βέβαια, πάντα υπάρχει και ο προβληματισμός του τι θα μπορούσε να το αντικαταστήσει δεδομένου του ότι όλα τα μεγάλα ριάλιτι πρότζεκτς είναι δεσμευμένα, ενώ το STAR δεν σκοπεύει να εισβάλει δυναμικά στη μυθοπλασία, προνομιακό πεδίο του αδελφού τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

H Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στους «Παγιδευμένους» του ΑΝΤ1

Πέντε χρόνια απουσιάζει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου από την Ελληνική μυθοπλασία. Η τελευταία της σεζόν ήταν το 2015 στο «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα». Το καλοκαίρι έκανε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σπύρο Παπαδόπουλο για τη συμμετοχή της στη σειρά «Κάνε Ότι κοιμάσαι», όμως, τελικά δεν υπήρξε συμφωνία. Συμφωνία υπάρχει τώρα με τον ΑΝΤ1. Η ηθοποιός εντάσσεται στο καστ της σειράς «Παγιδευμένοι» με έναν ρόλο που θα φέρει πολλές σεναριακές ανατροπές. Ο ΑΝΤ1 είναι απόλυτα ευχαριστημένος με την πορεία της εν λόγω σειράς και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο να πάει και δεύτερη σεζόν.