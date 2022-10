ANT1: Παρελθόν η Στέλλα Λίτου, έρχονται νέες διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει η Χρουσαλά, οριστικά τέλος το Love Island

Η φράση «Long Weekend» ακουγόταν μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης στα γραφεία στελεχών των καναλιών και τηλεαστέρων. Την τιμητική της είχε και φέτος η Αράχωβα πολλοί όμως ήταν και εκείνοι που προτίμησαν παραθαλάσσια θέρετρα εξαιτίας των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου. Πάντως, οι πρώτες αλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί όχι μόνο σε επίπεδο προγραμματισμού στα κανάλια αλλά και σε ανακατατάξεις στο στελεχιακό δυναμικό τους. Η επί τρία χρόνια Γενική Διευθύντρια Τηλεόρασης του ΑΝΤ1 Στέλλα Λίτου αποτελεί παρελθόν για τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου καθώς πριν μερικές ημέρες υπέβαλε την παραίτησή της η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του σταθμού. Με προϋπηρεσία στον Alpha αλλά και τηλεοπτικούς σταθμούς του εξωτερικού η Στέλλα Λίτου θα συνεχίσει την καριέρα της σε μεγάλο ραδιοτηλεοπτικό όμιλο της Ευρώπης. Το εν λόγω διαζύγιο ήταν κοινή συναινέσει και φημολογούνταν εδώ και αρκετούς μήνες.

Ο ΑΝΤ1 έχει μπει σε τροχιά διοικητικών αλλαγών οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες του Reader θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αρχή έγινε στα τέλη του προηγούμενου Γενάρη με την αποχώρηση του Κρίστοφερ Μάινους. Εν συνεχεία αποχώρησε από τον σταθμό και ο CEO του ομίλου ΑΝΤ1 Μπερτ Χάμπερτς ενώ λίγο αργότερα ο Γιώργος Λεβέντης αναβαθμίστηκε από Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΑΝΤ1 σε CEO του ΑΝΤ1 ΤV, των ΑΝΤ1 Studios και του Makedonia ΤV. Στις αρχές Οκτωβρίου τη θέση του CEO του ΑΝΤ1 για τις δραστηριότητες του ομίλου εντός Ελλάδος ανέλαβε ο Γιάννης Παπαχρήστου. Όσον αφορά στην αποχώρηση της κυρίας Λίτου είναι κοινό μυστικό πως εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε διάσταση απόψεων με άλλα στελέχη όσον αφορά στις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος και κυρίως της prime time. Την ίδια στιγμή οι μη ικανοποιητικές αποδόσεις του ΑΝΤ1 σε ενημέρωση, ψυχαγωγία αλλά και στον αριθμό των συνδρομητών του ΑΝΤ1+ θεωρείται βέβαιο πως θα δρομολογήσουν και άλλες εξελίξεις.

Συνεχίζει… εκτός η Δούκισσα Νομικού

Δεν φαίνεται να προχωρά το σενάριο της επιστροφής της Δούκισσας Νομικού στη συχνότητα του ΑΝΤ1 με μαγνητοσκοπημένο γυναικείο μαγκαζίνο στα πρότυπα του DOT τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου όπως είχε ακουστεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Χορηγοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μάλιστα έντονο, ωστόσο στον ΑΝΤ1 επικρατεί προβληματισμός για το εάν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση η εν λόγω ζώνη. Υπενθυμίζεται πως η Δούκισσα Νομικού μετά την αποχώρησή της από το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 καθώς έχει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου. Ένα νέο σενάριο που ακούγεται είναι η τηλεοπτική της επιστροφή από το φθινόπωρο του 2023 με βραδινό πρόγραμμα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου ή ζωντανή πρωινή εκπομπή τα Σαββατοκύριακα. Σε κάθε περίπτωση η σχέση του καναλιού και της παρουσιάστριας παραμένει κάτι παραπάνω από άριστη.

Η τηλεοπτική επιστροφή της Μαριέττας Χρουσαλά

Μια άλλη εστεμμένη των καλλιστείων έχει δρομολογήσει την έκτακτη επιστροφή της στη μικρή οθόνη. Η Μαριέττα Χρουσαλά επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 11 χρόνια καθώς θα είναι η φετινή παρουσιάστρια του Madwalk, του event που συνδυάζει μουσική και μόδα και θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο ενώ αργότερα θα προβληθεί από το Mega. Πολλά τα ονόματα που ακούστηκαν για την παρουσίαση ωστόσο επιλέχθηκε τελικά ένα πρόσωπο που έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί στη μικρή οθόνη. Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Μαριέττας Χρουσάλα που είχε και πάλι γκεστ χαρακτήρα ήταν το 2011 στο δεύτερο κύκλο του Dancing with the Stars στον ΑΝΤ1 όπου είχε τερματίσει στην 11η θέση. Δύο χρόνια νωρίτερα το 2009 αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα της ως παρουσιάστρια αποχωρώντας από το ALTER όπου παρουσίαζε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού «Η Ελλάδα παίζει». Όσον αφορά στα ονόματα που θα συμμετάσχουν στο φετινό Madwalk προτάσεις ακούγεται πως έχουν ήδη γίνει στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην Ελένη Φουρέιρα.

Aυλαία για το «Love Island»

Μέσα στο Νοέμβρη θα ρίξει οριστικά αυλαία το ριάλιτι σχέσεων του ΣΚΑΪ «Love Island» το οποίο γυρίζεται στην Τενερίφη. Πληροφορίες αναφέρουν πως τις επόμενες ημέρες θα γυριστεί και ο τελικός. Από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα είχε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης ενώ το επιπλέον αρνητικό στοιχείο είναι πως πριν καν την έναρξη της προβολής του μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες ήταν εξαιρετικά αρνητικές ως προς την τοποθέτηση των προϊόντων τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του παιχνιδιού, σε αντίθεση με το «Survivor» όπου ήδη έχουν προπωληθεί μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Ο ΣΚΑΪ ήρθε τελικά σε συμφωνία με το ITV προκειμένου το «Love Island» να ρίξει τίτλους τέλους νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Εκτός ΣΚΑΪ μένει και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καθώς το συμβόλαιο συνεργασίας που υπέγραψε με το κανάλι του Φαλήρου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την παρουσίαση του ριάλιτι σχέσεων χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση για τη συνέχεια. Σε δεύτερο χρόνο η συνεργασία ΣΚΑΪ – ITV θα συνεχιστεί με το ριάλιτι «I am a Celebrity Get me out of Here» στο οποίο επώνυμοι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.