Η Ραμόνα Βλαντή, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο του «My Style Rocks» σχολίασε στις τηλεοπτικές κάμερες τις φήμες που αφορούν το ποια θα είναι η παρουσιάστρια του επόμενου κύκλου, καθώς επίσης το ενδεχόμενο να συμμετέχει η Σοφία Χατζηπαντελή στην κριτική επιτροπή. Ακόμα ανέφερε σε ποιο τηλεοπτικό project θα την έβλεπε άνετα και τέλος, έκανε το δικό της σχόλιο για τις δηλώσεις πρώην συνεργάτη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου που αποκάλυψε πως το μοντέλο είχε παράπονα από τη Βίκυ Καγιά όσο συμμετείχε στο GNTM.

«Η Σοφία Χατζηπαντελή είναι ένα character που θέλει να είναι μοντέλο. Τι θα κάνει στο My Style Rocks; Θα σχολιάζει αν το μετάξι θα πάει με τη δαντέλα; Είναι αστείο. Είναι σα να πάω εγώ κριτής στο The Voice. Να πάει στο GNTM. Στο My Style Rocks δεν έχει καμία δουλειά, όπως και οι προηγούμενες κυρίες», δήλωσε η Ραμόνα Βλαντή, η οποία αποκάλυψε πως δεν της έχει γίνει πρόταση για να λάβει συμμετοχή στον επόμενο κύκλο που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ.

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μου ταιριάζει πάρα πολύ για το My Style Rocks. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι για άλλα προγράμματα, όπως το να μαγειρέψουμε», είπε για τις δύο υποψήφιες παρουσιάστριες της εκπομπής.

Όσον αφορά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και το bullying που είχε αναφέρει ότι είχε δεχτεί όσο συμμετείχε στο GNTM, αλλά και τις σχετικές δηλώσεις πρώην συνεργάτη της, η Ραμόνα Βλαντή τόνισε ότι «Η τηλεόραση είναι μια διπλωματία γενικά. Όλοι απαντάνε ευγενέσταστα και από πίσω είναι κάτι άλλο. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι έκανε bullying στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το ξέρουμε όλοι στο χώρο ότι όσοι είναι ευγενικοί μπροστά στην κάμερα, δεν είναι έτσι και πίσω από τις κάμερες. Εσύ δεν έχεις ακούσει; Δεν τα ξέρεις; Κι εσείς τα ξέρετε, όλοι τα ξέρουμε, άσχετα αν δε μιλάει κανείς».

Τέλος, επανερχόμενη στη Σοφία Χατζηπαντελή, είπε ότι το τηλεοπτικό project στο οποίο θα μπορούσε να τη δει άνετα είναι το Ru Paul’s Drag Race εάν γινόταν στην Ελλάδα. «Είναι πολύ τηλεοπτική, μισά ελληνικά μισά αγγλικά. Το Twitter ξετρελάθηκε μαζί της. Να τη βάλουν σε κάτι που ταιριάζει πάνω σε αυτό που είναι. Ας κάνουν το Drag Show με τον Ru Paul, να το φέρουν στην Ελλάδα και ας είναι στην επιτροπή, δεν θα σου πω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά η Ραμόνα Βλαντή.