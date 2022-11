Δύο πρότζεκτς πήραν από τον ΣΚΑΪ το «πράσινο φως» για το δεύτερο μισό της σεζόν και αυτά φυσικά είναι οι δοκιμασμένες από το παρελθόν συνταγές του Ατζούν Ιλίτζαλι δηλαδή το «Survivor» του οποίου θα προβληθεί η «All Star» εκδοχή και το παιχνίδι μόδας «My Style Rocks». Ανεξαρτήτως επιδόσεων στους πίνακες τηλεθέασης η συνεργασία του καναλιού του Φαλήρου με τον τούρκο παραγωγό θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, ενώ αντίθετα στο σταθμό αναμένονται το καλοκαίρι διοικητικές αλλαγές και ανακατατάξεις μετά τις απόλυτα απογοητευτικές επιδόσεις του πρώτου μισού της σεζόν που σχεδόν ολοκληρώθηκε. Όσον αφορά στο «My Style Rocks» πρόθεση της εταιρίας παραγωγής, αλλά και του σταθμού είναι σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν θα είναι στη θέση της παρουσιάστριας λόγω εγκυμοσύνης, ούτε και η Κατερίνα Στικούδη που κάνει τα backstage του «Just the two of us».

Επίσης δεν φαίνεται να προχωρά και το σενάριο των δύο τραγουδιστριών τα ονόματα των οποίων έπεσαν στο τραπέζι: της Τάμτα, αλλά και της Ζόζεφιν. Για την επιτροπή ακούγονται ακόμη περισσότερα ονόματα: Στέλιος Κουδουνάρης, Λάκης Γαβαλάς, Χάρης Χριστόπουλος, Αλεξάνδρα Κατσαϊτη (όλοι με συμμετοχή στους προηγούμενους κύκλους), Βίκυ Κουλιανού, Σοφία Χατζηπαντελή και οι προερχόμενοι από το «GNTM», Δημήτρης Σκουλός και Άγγελος Μπράτης. Υπάρχει μεγάλη ανατροπή δεδομένων σε σχέση με την αρχή της σεζόν που θεωρούνταν βέβαιες οι παρουσίες στο νέο κύκλο του παιχνιδιού μόδας των συνεργάτιδων Έλενας Χριστοπούλου και Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η πρώτη ανήκει στο «Πρωινό μας» και ξεκαθάρισε χθες με δηλώσεις της πως δεν «σκοπεύει να γίνει Αρναούτογλου» με τηλεοπτική παρουσία πρωί μεσημέρι βράδυ όσον αφορά στη δεύτερη οι τελευταίες πληροφορίες – και χωρίς να αποκλείεται ανατροπή – τη θέλουν εκτός παρουσίασης που είχε ακουστεί αρχικά αλλά και εκτός επιτροπής που κυκλοφόρησε τις τελευταίες εβδομάδες. Ο ΣΚΑΪ δεν έμεινε ικανοποιημένος με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο «Love Island» και αυτό δεν αφορά μόνο στα νούμερα τηλεθέασης του παιχνιδιού, αλλά και στη συνολική εικόνα του προγράμματος.

«Σασμός» και «Γη της Ελιάς» περιμένουν ο ένας τον άλλο…

Δύσκολοι καιροί για πειράματα στη μικρή οθόνη. Καθώς τα περισσότερα από τα φετινά απέτυχαν παταγωδώς. Τόσο στο Mega όσο και στον Alpha προσανατολίζονται για μια 3η σεζόν της «Γης της Ελιάς» και του «Σασμού» αντίστοιχα. Σαφώς και υπάρχει προβληματισμός και στα δύο κανάλια όσον αφορά στο κατά πόσον αντέχουν έναν ακόμη κύκλο σεναριακά οι δύο σειρές. Ωστόσο, από την άλλη και τα δύο προγράμματα αποτελούν τη «μαγιά» των καναλιών τους στο prime time πάνω στην οποία «χτίζουν» με επιτυχία το υπόλοιπο πρόγραμμά τους. Έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει κλίμα … κατασκοπείας μεταξύ των δύο παραγωγών. Εφόσον από τη μία δοθεί το «πράσινο φως» για συνέχεια θα ακολουθήσει και η δεύτερη. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, σε αυτή την απόφαση θα παίξουν και οι αποφάσεις των βασικών πρωταγωνιστών. Είναι αυτονόητο πως με ηχηρές αποχωρήσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν. Για το λόγο αυτό οι συζητήσεις με τους βασικούς ηθοποιούς και στο «Σασμό», αλλά και στη «Γη της Ελιάς» θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά με στόχο να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα μέχρι τα μέσα Φλεβάρη. Υπάρχει φυσικά και το σχετικά αρνητικό προηγούμενο των «Άγριων Μελισσών». Η 3η σεζόν της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 υποχώρησε αισθητά σε ποσοστά τηλεθέασης αν και ήταν σταθερά πέριξ του 15%.

Λιάγκας κατά Μουτσινά και Κοκλώνη

Υποχώρησαν τα θλιβερά κοινωνικά θέματα από την ατζέντα της επικαιρότητας υποχώρησαν και τα νούμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όσοι θέλουν καθαρόαιμο gossip στρέφονται στην Κατερίνα Καινούργιου, αυτοί που προτιμούν χαλαρή πρωινή ψυχαγωγία συντονίζονται στη Δανάη Μπάρκα. Μόλις τρεις εκπομπές κινούνται φέτος σταθερά σε διψήφια ποσοστά τηλεθέασης και είναι οι συγκεκριμένες. Ο Γιώργος Λιάγκας σε σχετικά υψηλούς τόνους αναφέρθηκε δεικτικά τόσο στον Νίκο Μουτσινά που εμμέσως πλην σαφώς σχολίασε για τον οικοδεσπότη του «Πρωινού» ότι κάνει παλιά τηλεόραση όσο και στον Νίκο Κοκλώνη και κατά πόσον είναι επικερδής εμπορικά η παραγωγή του «Just the two of us». Η αλήθεια πάντως είναι - και αυτό σχολιάζεται εντόνως στα γραφεία του τηλεοπτικού ρεπορτάζ - πως πρώτη φορά γίνονται ευθείες αναφορές στον «αέρα» για κόστη εκπομπών, αλλά και το κέρδος ή τη ζημία τους. Και φυσικά είναι ρεπορτάζ ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα καθώς μπορούν να διαψευσθούν ανά πάσα στιγμή καθότι δεν μιλάμε για δημοσιευμένα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάριν είναι τα νούμερα τηλεθέασης και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς.

Σαρωτικές αλλαγές προσεχώς στο «Πρωινό μας»

Έντονα προβληματισμένη είναι η Φαίη Σκορδά καθώς τα νούμερα της πρωινής εκπομπής της στον ΣΚΑΪ όχι μόνο παραμένουν καθηλωμένα, αλλά παρουσιάζουν και αισθητή πτώση της τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου όπου το «Πρωινό μας» τερμάτισε στην τελευταία θέση πίσω και από την πρωινή εκπομπή του Open με μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 5,9%. Η Φαίη Σκορδά περιμένει τώρα να δει εάν το «All Star Survivor» και το αποκλειστικό ρεπορτάζ που θα έχει από το ριάλιτι θα ωφελήσει την εκπομπή της. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για ριζικές αλλαγές στους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες την επόμενη σεζόν είναι ειλημμένη χωρίς βέβαια να μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός και η αλλαγή ζώνης και συγκεκριμένα η μετακόμιση στο 12.00 – 14.00 αν φυσικά συναινέσει η παρουσιάστρια αφού υπάρχει ο σχετικός όρος στο συμβόλαιό της.