Aυτή ήταν η πιο δύσκολη συνέντευξη που έκαναν οι Delines

Ο Αντώνης Κωνσταντάρας και ο Παύλος Τουμπέκης μιλούν στο Reader για τους Delines, την Ηλεία και το διαδικτυακό content του 2026.

Βάνα Κράβαρη
Νίκος Σταματίνης
Εικαστικό: Βαγγέλης Γιαννούλας | Liquid Creative Team
Όλο και κάπου θα τους έχετε πετύχει. Ο Αντώνης Κωνσταντάρας και ο Παύλος Τουμπέκης ξεκίνησαν από τα media, γνωρίστηκαν μεταξύ τους στο ελληνικό Vice όπου υπήρξαν συνάδελφοι. Και οι δύο, ωστόσο, ένιωσαν μία ανάγκη να κάνουν κάτι δικό τους. Και έγιναν οι Delines με πρώτη συνέντευξη τον Τάκι Τσαν

Το Reader πήγε στο studio τους, έκανε το μεγάλο takeover και τους έβαλε από τη θέση του συνεντευξιαστή σε αυτή του συνεντευξιαζόμενου. Μιλήσαμε μαζί τους για τα πάντα: Από το σύγχρονο διαδικτυακό content, το Vice στον Γιώργο Λιάγκα και από εκεί στον Κοντοπίδη, τον Ευτύχη Μπλέτσα και το αν το κείμενο τελικά πεθαίνει.

 

