Aυτή ήταν η πιο δύσκολη συνέντευξη που έκαναν οι Delines

Όλο και κάπου θα τους έχετε πετύχει. Ο Αντώνης Κωνσταντάρας και ο Παύλος Τουμπέκης ξεκίνησαν από τα media, γνωρίστηκαν μεταξύ τους στο ελληνικό Vice όπου υπήρξαν συνάδελφοι. Και οι δύο, ωστόσο, ένιωσαν μία ανάγκη να κάνουν κάτι δικό τους. Και έγιναν οι Delines με πρώτη συνέντευξη τον Τάκι Τσαν.
Το Reader πήγε στο studio τους, έκανε το μεγάλο takeover και τους έβαλε από τη θέση του συνεντευξιαστή σε αυτή του συνεντευξιαζόμενου. Μιλήσαμε μαζί τους για τα πάντα: Από το σύγχρονο διαδικτυακό content, το Vice στον Γιώργο Λιάγκα και από εκεί στον Κοντοπίδη, τον Ευτύχη Μπλέτσα και το αν το κείμενο τελικά πεθαίνει.
