Αυτό είναι το βίντεο με τα περισσότερα dislikes στην ιστορία του Youtube

Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του 2018 το βίντεο με τα περισσότερα dislikes στην ιστορία του Youtube ήταν το Baby του Justin Bieber. Ο νεαρός τότε καλλιτέχνης ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης του πλανήτη και για να φτάσεις σε αυτή την κορυφή, χρειάζεσαι φανατικούς φίλους και εχθρούς.

Γύρω στα 12 εκατομμύρια dislikes μετά, το Youtube είπε στον Justin “hold my beer” και έσπασε ένα ρεκόρ από αυτά που έμοιαζαν στοιχειωμένα, σαν αυτό του Καρλ Λιούις στο άλμα εις μήκος.

Το YouTube Rewind ήταν μια ετήσια σειρά βίντεο που κυκλοφόρησε από το 2010 έως το 2019, την οποία δημοσίευε το ίδιο το κανάλι. Κάθε Δεκέμβρη ανέβαινε μια ανασκόπηση, ένα flashback στις τάσεις και στα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την ιντερνετική πραγματικότητα.

Μετά από 10 χρόνια παραγωγής των Rewinds, το Youtube αποφάσισε να σταματήσει το 2020, επειδή τα βίντεο δέχονταν έντονη κριτική.

Τον Δεκέμβρη του 2018, οι δημιουργοί του συγκεκριμένου recap μάλλον δεν διάβασαν πολύ σωστά το δωμάτιο, ακόμα κι αν μιλάμε για το ίδιο τους το σπίτι.

YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευσή του, το βίντεο έγινε το πιο "disliked" βίντεο στην ιστορία της πλατφόρμας μετρώντας περισσότερα από 19 εκατομμύρια dislikes αφήνοντας στη δεύτερη θέση το μεγάλο hit του Justin Bieber, που μέτραγε 12 εκατομμύρια dislikes μέχρι εκείνο το σημείο. Η υπεύθυνη εταιρικών επικοινωνιών του YouTube, Andrea Faville, ανέφερε ότι «το να εκθρονίσουμε το 'Baby' σε dislikes δεν ήταν ακριβώς ο στόχος μας φέτος».

Η Nicole Engelman από το The Hollywood Reporter χαρακτήρισε το YouTube "εκτός πραγματικότητας" με την Julia Alexander από το The Verge να προσθέτει ότι το YouTube σκόπιμα άφησε εκτός τα μεγαλύτερα γεγονότα της πλατφόρμας το 2018, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους διαφημιζόμενους σχετικά με τις διαμάχες που είχαν ταλαιπωρήσει την πλατφόρμα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Είναι όλο και πιο εμφανές πως το YouTube προσπαθεί να πουλήσει μια κουλτούρα διαφορετική από αυτήν που προσελκύει εκατομμύρια ανθρώπους στην πλατφόρμα, και αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους δημιουργούς και τους θαυμαστές να αποδεχτούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Meira Gebel από το Business Insider εξηγώντας ότι «το βίντεο φαίνεται να είναι μια προσπάθεια της εταιρείας να κρατήσει τους διαφημιζόμενους στο πλευρό της μετά από μια αρκετά δύσκολη χρονιά».

Ο Σουηδός Υoutuber PewDiePie δεν λυπήθηκε καθόλου που έμεινε εκτός του ετήσιου Rewind λέγοντας ήταν σχεδόν χαρούμενος που δεν συμμετείχε, «επειδή είναι ένα τόσο cringy βίντεο πλέον, ενώ κάποτε ήταν ένας φόρος τιμής στους δημιουργούς της χρονιάς, κάτι ωραίο για να συμμετάσχεις».

Σχολίασε επίσης την υπερβολική δόση Fortnite και την παρουσίαση διασήμων που δεν είχαν καμία σχέση με το YouTube. Πέρα από την κριτική του, ο PewDiePie, μαζί με τους FlyingKitty, Party In Backyard, Grandayy και Dolan Dark, δημιούργησαν τη δική τους εκδοχή στα τέλη του ίδιου μήνα με τον τίτλο "YouTube Rewind 2018 but it's actually good", η οποία επικεντρώθηκε στα πιο viral memes του 2018.

Λίγους μήνες μετά, η τότε CEO του YouTube, Susan Wojcicki, έλεγε ότι ακόμα και στο σπίτι της, τα παιδιά της είπαν ότι το "YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind” ήταν ντροπιαστικό

Η συνεχόμενη κατακραυγή ανάγκασε το YouTube να εξετάσει διάφορες επιλογές για να μη γίνεται κατάχρηση του “dislike” από "dislike mobs" (οργανωμένες ομάδες που αυξάνουν μαζικά τα dislikes), όπως:

Να γίνεται ο αριθμός των likes και dislikes αόρατος από προεπιλογή,

Να ζητείται από τους χρήστες να εξηγήσουν γιατί κάνουν dislike.

Να αφαιρεθεί ο αριθμός των dislikes ή και το ίδιο το κουμπί dislike.

H πιθανότητα αφαίρεσης του κουμπιού dislike χαρακτηριστικέ ως "η πιο ακραία και αντιδημοκρατική επιλογή", καθώς «δεν πηγάζουν όλα τα dislikes από τα dislike mobs».

Παρόλα αυτά, το Νοέμβριο του 2021, το YouTube έκανε τους αριθμούς των dislikes ορατούς μόνο στον uploader ενός βίντεο, σε μια (και καλά) προσπάθεια να «προστατεύσει καλύτερα τους δημιουργούς από παρενόχληση και να μειώσει τις οργανωμένες επιθέσεις dislikes».

Σαν να προσπαθείς να πεις αστεία στο ίδιο σου το σπίτι και ο κόσμος να σε κράζει. Ε ναι, το λες και λίγο βαρύ.