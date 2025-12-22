Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε όλα θα μας οδηγήσει σε ανηδονία. Τίποτα δεν θα μπορεί να συγκριθεί πια με το ωμό, γραφικά ελληνικό περιεχόμενο που χάρισαν τόσο οι μάρτυρες όσο και οι συνήθεις ύποπτοι της wannabe viral πολιτικής. Αυτό η Μιλένα Αποστολάκη το ξέρει καλά. Αντιλαμβάνεται τους λόγους και μπορεί να δει τη θετική πλευρά: όλοι και νεότεροι, απολιτίκ καταναλωτές online περιεχομένου αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει σκάνδαλο made in Greece.

H νομικός και βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, καθώς και μια εκ των βασικών πρωταγωνιστριών της Εξεταστικής, καλεσμένη στη στήλη Normal Πίπολ μάς μιλά για τον νεανικό της εαυτό, όπως τον θυμάται, αλλά και για την εμπειρία της από την επαφή με τους μάρτυρες μιας εγκληματικής οργάνωσης με χαρακτηριστικά τόσο γραφικά, που θα ζήλευε ακόμα και το Χόλιγουντ.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Περιληπτικά:

Η ιδέα ότι οι πολιτικοί είναι αποκομμένοι από την πραγματική ζωή, λέει η Μιλένα Αποστολάκη, βασίζεται σε μια βολική αλλά επικίνδυνη γενίκευση. Όπως σε κάθε επάγγελμα, έτσι και στην πολιτική, δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν πολιτικοί που δεν γνωρίζουν το κόστος των βασικών αγαθών, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που πηγαίνουν οι ίδιοι στο σούπερ μάρκετ, που ξέρουν τι σημαίνει μια «λογική τιμή» και που δεν έζησαν όλη τους τη ζωή μέσα στην πολιτική. Η υπεραπλούστευση, επιμένει, δεν είναι απλώς άδικη· υπονομεύει την ίδια την ικανότητα της κοινωνίας να κρίνει.

Στη δημόσια σφαίρα, ωστόσο, οι κρίσεις δεν αφορούν μόνο τις πολιτικές θέσεις. Αφορούν και τον τρόπο. Η ίδια θυμάται περιστατικά εμφανώς υποτιμητικής συμπεριφοράς, όπως όταν συνάδελφος βουλευτής σε τηλεοπτική συζήτηση τής απευθύνθηκε ως «κυρία Μιλένα». Λεπτομέρειες, ίσως, που όμως αποκαλύπτουν βαθύτερες νοοτροπίες. Τα θυμάται, λέει, αλλά τα έχει διαγράψει — αλλιώς δεν μπορείς να συνεχίσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στη διάδοση αποσπασμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή μέσω των social media. Το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι, συχνά αποστασιοποιημένοι από την πολιτική, παρακολουθούν αυτές τις στιγμές, δημιουργεί μια κρίσιμη ευαισθητοποίηση γύρω από τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αίσθηση ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Υποθέσεις όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει, προκαλούν ταυτόχρονα αγανάκτηση και πικρό γέλιο: όχι λόγω της ελαφρότητάς τους, αλλά επειδή η πρόκληση με την οποία κάποιοι υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών γίνεται σχεδόν σουρεαλιστική.

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχεται, συγκροτήθηκε ως αντιπερισπασμός, προκειμένου να προστατευθούν κυβερνητικά στελέχη από περαιτέρω διερεύνηση. Παρ’ όλα αυτά, όπως συνέβη και στην υπόθεση των Τεμπών, λειτούργησε αποκαλυπτικά. Οι εξεταστικές δεν αποδίδουν δικαιοσύνη — αποκαλύπτουν, όμως, μεθοδεύσεις. Και αυτό δεν είναι αμελητέο, όταν η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δηλώνει ότι πιστεύει πως υπάρχει συγκάλυψη.

Η συμμετοχή της στην Εξεταστική για τα Τέμπη της επέτρεψε να μελετήσει σε βάθος τη δικογραφία για τη Σύμβαση 717, την οποία θεωρεί άμεσα συνδεδεμένη με την τραγωδία. Αν τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν, λέει, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Δεκαέξι πρόσωπα διώκονται για απιστία· ο πολιτικός προϊστάμενος, όχι. Αν αυτό είχε συμβεί σε μια χώρα με ισχυρό κράτος δικαίου, η ποινική αντιμετώπιση θα ήταν διαφορετική. Το πρόβλημα, καταλήγει, δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης — και λογοδοσίας.