Αδέρφια μας: Αυτή είναι η καλύτερη πρόταση γάμου όλων των εποχών για έναν και μόνο λόγο

Μια πρόταση γάμου που έγινε viral στο Tik Tok και κέρδισε τους πάντες.

Παναγιώτα Σιδερία
πρόταση γάμου
H πιο viral πρόταση γάμου | X
Στον κόσμο του TikTok, όπου ο θεατρινισμός είναι σχεδόν κανόνας, ένα βίντεο μόλις 17 δευτερολέπτων κατάφερε να ξεχωρίσει ακριβώς επειδή… δεν προσπάθησε καθόλου.

Ένα νεαρό ζευγάρι, χαλαρό vibe, και μια πρόταση γάμου που μοιάζει περισσότερο με ανταλλαγή memes παρά με ρομαντική στιγμή.

Καθώς έτρωγαν το μπέργκερ τους, το αγόρι αφήνει ένα κόκκινο βελούδινο κουτί πάνω στο τραπέζι. Η κοπέλα το ανοίγει, φοράει το δαχτυλίδι, του δίνει ένα hi-five και ένα φιλί, και συνεχίζει να τρώει σαν να μην έγινε τίποτα.

@nana._kka @Paulo Sérgio 💜 gente é uma trend!!!! . . . . . . #trend #love #fy #casal ♬ original sound - Snowey

Ο τίτλος του trend; «Nonchalant proposal» - δηλαδή μια πρόταση χωρίς φανφάρες, χωρίς πίεση, χωρίς καν ένταση. Απλώς chill.

Αν θέλουμε να το συσχετίσουμε με κάποιο meme από το ελληνικό ίντερνετ, το βίντεο έχει το ίδιο vibe με τον τύπο «δεν με πολυενδιαφέρει και βασικά κιόλας».

Τα σχόλια που μας κέρδισαν

«Final boss του nonchalant»

«Μπορούμε να το κάνουμε κανονικό αυτό παρακαλώ;»

«Το πιο lowkey proposal που έχω δει ποτέ OMG»

