AI 80s Trend: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μας «ταξιδεύει» στη δεκαετία της βάτας

Αν ανοίξεις το TikTok ή το Instagram τις τελευταίες ημέρες, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πέσεις πάνω σε κάποια ρετρό φωτογραφία. Από φίλους και γνωστούς μέχρι διάσημους παρουσιαστές και celebrities, όλοι δοκιμάζουν το νέο AI trend που σε μεταφέρει απευθείας στη δεκαετία του ’80.

Τι ακριβώς είναι αυτό το trend;

Πρόκειται για μια νέα μόδα στα social media, όπου οι χρήστες ανεβάζουν μια τωρινή τους φωτογραφία σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI) και βλέπουν πώς θα έμοιαζαν αν ζούσαν πριν από 40 χρόνια.

Ο αλγόριθμος κρατάει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά αλλάζει εντελώς την εικόνα

Φουντωτά χτενίσματα με πολύ όγκο, αφρό, μοϊκάνες και λακ. Έντονα χρώματα, βάτες στους ώμους, τζιν τζάκετ και vintage αξεσουάρ. Tο αποτέλεσμα μοιάζει με παλιά φωτογραφία από φιλμ, με τα χαρακτηριστικά φόντα των στούντιο εκείνης της εποχής.

Μπήκα και εγώ στο τριπάκι του #80s_challenge 🤭



Και επειδή μία = καμία πάρτε δύο φωτό 😂 pic.twitter.com/BMyK44g7MV — HaidiPatsarika ♌️ (@patsarika_haido) September 9, 2026

Γιατί κόλλησαν όλοι μαζί του;

Ο κύριος λόγος είναι ο χαβαλές και η νοσταλγία. Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις τον εαυτό σου ή τους φίλους σου με ένα τόσο διαφορετικό και υπερβολικό στυλ. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται πώς ήταν τα νιάτα τους, ενώ οι νεότεροι παίρνουν μια γεύση από μια εποχή που δεν έζησαν, αλλά βλέπουν συχνά σε ταινίες και σειρές.

Το AI 80s trend δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένα απλό, καθημερινό παιχνίδι που προσφέρει γέλιο και ενώνει τους χρήστες στα social media.