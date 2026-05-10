Αλάσκα: Αρκούδα εντοπίστηκε σε χιονισμένο βουνό στα 2.000 μέτρα - Το viral βίντεο

Αν και η Αλάσκα έχει έρθει στο προσκήνιο για το μεγάλο τσουνάμι που χτύπησε την πολιτεία, έγινε viral και για άλλους λόγους...
Μια τεράστια καφέ αρκούδα εντοπίστηκε πρόσφατα στην χιονισμένη κορυφή ενός επιβλητικού βουνού και έκλαψε την παράσταση στα κοινωνικά δίκτυα.
Το ζώο καταγράφηκε σε κάμερα από τον πιλότο ελικοπτέρου Russ Robinson, κοντά στην κορυφή του ηφαιστείου Pavlof Sister, το οποίο υψώνεται σε υψόμετρο άνω των 7.000 ποδιών, δηλαδή περίπου πάνω από τα 2.130 μέτρα. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
