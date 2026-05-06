Ένα τεράστιο «μεγατσουνάμι» που δημιουργήθηκε όταν μέρος ενός βουνού της Αλάσκας κατέρρευσε στη θάλασσα, είναι το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, και μια υπενθύμιση των κινδύνων από το λιώσιμο των παγετώνων, όπως λένε οι επιστήμονες.

Το περασμένο καλοκαίρι ένα γιγάντιο κύμα σάρωσε ένα απομακρυσμένο φιόρδ στη νοτιοανατολική Αλάσκα αφήνοντας στο πέρασμα του μια τεράστια καταστροφή. Το γεγονός πέρασε στα ψιλά τότε, αλλά μια νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι προκλήθηκε από μια τεράστια κατολίσθηση - 64 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχου έπεσαν στο νερό που βρισκόταν από κάτω.

Η τεράστια δύναμη του μέρους του βράχου που βυθίστηκε στο φιόρδ σε λιγότερο από ένα λεπτό δημιούργησε ένα γιγάντιο κύμα ύψους σχεδόν 500 μέτρων.

Ο Δρ. Bretwood Higman, γεωλόγος της Αλάσκας, ο οποίος είδε ο ίδιος τη ζημιά στο φιόρδ Tracy Arm, είπε ότι ήταν «μια δύσκολη απόφαση». «Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν σχεδόν στο λάθος μέρος», είπε. «Είμαι αρκετά τρομοκρατημένος που δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί στο μέλλον».

Που οφείλεται το μεγατσουνάμι

Αυτά τα τεράστια κύματα, που ονομάζονται μεγατσουνάμι, συμβαίνουν όταν μια κατολίσθηση που προκαλείται, είτε από σεισμό, είτε από ετοιμόρροπο βράχο που πέφτει στο νερό από κάτω.

Συνήθως εντοπίζονται και διαλύονται γρήγορα. Τα άλλα είδη τσουνάμι συμβαίνουν στον ανοιχτό ωκεανό και προκαλούνται άμεσα από σεισμούς ή περιστασιακά από άλλα ισχυρά φυσικά φαινόμενα, όπως υποθαλάσσια ηφαίστεια.

Αυτά, όπως το τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011, μπορούν να ταξιδέψουν για χιλιάδες μίλια, χτυπώντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες ζωών.

Το μεγαλύτερο μεγατσουνάμι ήταν τη δεκαετία του 1950 και είχε μήκος πάνω από 500 μέτρα. Αυτό το τελευταίο μεγατσουνάμι ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο.Ο Δρ. Χίγκμαν έφτασε στο σημείο λίγες εβδομάδες αφότου το τσουνάμι χτύπησε το φιόρδ Τρέισι Αρμ - έναν προορισμό δημοφιλή σε κρουαζιερόπλοια που εξερευνούν τα φυσικά θαύματα της Αλάσκας.

Βρήκε σπασμένα δέντρα διάσπαρτα στην πλαγιά του βουνού και πεταμένα στο νερό, και τεράστιες εκτάσεις από βράχους απογυμνωμένους από χώμα και βλάστηση. Η Αλάσκα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε μεγατσουνάμι λόγω των απόκρημνων βουνών της, των στενών φιόρδ και των συχνών σεισμών.

Ο Δρ Χίγκμαν είπε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κίνδυνοι των μεγατσουνάμι αυξάνονται. «Σε αυτό το σημείο, είμαι αρκετά βέβαιος ότι αυτοί αυξάνονται όχι μόνο λίγο, αλλά πολύ», είπε. «Ίσως της τάξης των 10 φορές πιο συχνοί από ό,τι ήταν πριν από μερικές δεκαετίες», πρόσθεσε.