Αυστραλία: Κροκόδειλος μέσα σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου - Απίστευτο βίντεο

Απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αυστραλίας με πρωταγωνιστή ένα κροκόδειλο που βρέθηκε να κολύμπα στα «γαλάζια νερά» της ..πισίνας του πεντάστερου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Sheraton Mirage στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας το απόγευμα του Σαββάτου, (18/10) ενώ έγινε γνωστό μετά την βιντεοσκόπιση και ανάρτηση του στο TikTok.

Το βίντεο ανέβασε η Λίζα Κέλερ που βρέθηκε στο ξενοδοχείο αναφέροντας «Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton». Ακολούθησε δεύτερο βίντεο, όπως αναφέρει το The Guardian, στο οποίο η ίδια δείχνει τους επισκέπτες του ξενοδοχείου να συνεχίζουν να κάνουν ηλιοθεραπεία σε ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα ανενόχλητοι παρότι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση με τον κροκόδειλο.

A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.



The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.… pic.twitter.com/Pn3EpzcYgr — 10 News Queensland (@10NewsQLD) October 19, 2025

Ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε βίντεο με τον κροκόδειλο μαζί με τον δημοφιλή ήχο του TikTok «sit back and relax» που χρησιμοποιείται για να διακωμωδήσει ήρεμες στιγμές ταξιδιού που διακόπτονται από ενοχλητικούς τουρίστες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι αυτή την φορά ο «τουρίστας» που ενοχλούσε ήταν ένας κροκόδειλος.

Όπως αναφέρουν άλλοι χρήστες δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται φέτος κροκόδειλος στη συγκεκριμένη περιοχή. Νωρίτερα φέτος, ένας μεγάλος κροκόδειλος αλμυρού νερού εντοπίστηκε στο γήπεδο γκολφ Palmer Sea Reef, περίπου 3 χλμ. μακριά από το ξενοδοχείο Sheraton.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (Detsi) επιβεβαίωσε την Κυριακή, (19/10), ότι οι δασοφύλακες άγριας ζωής ανταποκρίθηκαν σε μια αναφορά για παρατήρηση κροκόδειλου που έγινε μέσω της εφαρμογής QWildlife

«Έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες για κροκόδειλους στην περιοχή από τους υπαλλήλους άγριας ζωής» ανέφερε ο ίδιος.