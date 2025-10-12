Bio-baiting: Το ύπουλο trend στα dating apps που ξεγελά τους singles

Αν έχεις καταφέρει να αποφύγεις ghosting, τότε μάλλον είσαι από τους λίγους τυχερούς. Για τους περισσότερους, η εμπειρία των dating apps μοιάζει με μαραθώνιο γεμάτο εμπόδια, όπου κάθε νέο trend φέρνει και μια καινούρια απογοήτευση.

Δεν είναι τυχαίο που αρκετοί έχουν ήδη εγκαταλείψει την προσπάθεια, προτιμώντας τη σιγουριά του καναπέ και του Netflix από το ατελείωτο παιχνίδι των swipes.

Η εικόνα μοιάζει σχεδόν δυστοπική. Πώς να εξηγήσεις στους μεγαλύτερους γιατί είσαι ακόμα single; Είναι ότι ο έρωτας σήμερα παίζεται σε προφίλ, likes και bios που υπόσχονται τα πάντα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε αμέτρητα swipes, εμφανίζεται το νέο φαινόμενο: το bio-baiting.

Τι είναι το bio-baiting

Το bio-baiting είναι το «δόλωμα» του βιογραφικού. Ένα προφίλ που σε κάνει να πιστεύεις ότι βρήκες τον τέλειο σύντροφο – ταξιδιώτη, φιλόσοφο και λάτρη των βιβλίων – αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με το άτομο που θα συναντήσεις.

Όπως εξηγεί η ειδικός γνωριμιών Sylvia Linzalone, η απογοήτευση όταν ανακαλύπτεις ότι το bio δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι χρήστες κουράζονται με τις εφαρμογές. Διαβρώνει την εμπιστοσύνη και κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει ψεύτικη.

Πώς να το αναγνωρίσεις

Η λύση βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Ένα γενικό «μου αρέσουν τα ταξίδια» μπορεί να είναι ύποπτο, ενώ μια πιο συγκεκριμένη αναφορά, όπως «πεζοπορία στις Άνδεις τον επόμενο μήνα», δείχνει μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όσο πιο συγκεκριμένο και ρεαλιστικό είναι το bio, τόσο πιο πιθανό είναι να αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

Η πιο αποτελεσματική στρατηγική απέναντι στο bio-baiting είναι να μη μένεις για πάντα στη φάση των μηνυμάτων. Όσο πιο γρήγορα μεταφέρεις τη συζήτηση στην πραγματική ζωή, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να απογοητευτείς. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χημεία που αποκαλύπτεται μόνο όταν κοιτάς τον άλλον στα μάτια.

