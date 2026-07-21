Έσπασε το πρωτόκολλο: Ο Λαμίν Γιαμάλ χαιρέτησε με high five και αγκαλιά τον βασιλιά Φελίπε

Στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική ομάδα της Ισπανίας βρέθηκε στο Παλάτι Θαρθουέλα, όπου την υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.

Ωστόσο, αυτός που ξεχώρισε ξανά, ήταν ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, αυτή τη φορά όχι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, ούτε για τον χαριτωμένο αδελφό του, αλλά για τον «λάθος» χαιρετισμό του.

All the players were respectfully greeting the King, but Lamine Yamal greeted him like he was greeting a friend 😂😂 pic.twitter.com/MqYVdyRo2y — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) July 20, 2026

Καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές περνούσαν, ντυμένοι με κοστούμια, χαιρετώντας τους επισήμους με χειραψία, όταν ήρθε η σειρά του Λαμίν Γιαμάλ εκείνος χωρίς να το καταλάβει έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο.

Και αυτό γιατί δεν χαιρέτησε τον βασιλιά με χειραψεία αλλά με high five, που συνοδεύτηκε από αγκαλιά. Ο βασιλιάς ενώ φάνηκε ότι δεν το περίμενε, δεν τον απέτρεψε και το στιγμιότυπο έγινε viral.