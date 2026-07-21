Έσπασε το πρωτόκολλο: Ο Λαμίν Γιαμάλ χαιρέτησε με high five και αγκαλιά τον βασιλιά Φελίπε

Στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική ομάδα της Ισπανίας βρέθηκε στο Παλάτι Θαρθουέλα, όπου την υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.
Ωστόσο, αυτός που ξεχώρισε ξανά, ήταν ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, αυτή τη φορά όχι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, ούτε για τον χαριτωμένο αδελφό του, αλλά για τον «λάθος» χαιρετισμό του.
Καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές περνούσαν, ντυμένοι με κοστούμια, χαιρετώντας τους επισήμους με χειραψία, όταν ήρθε η σειρά του Λαμίν Γιαμάλ εκείνος χωρίς να το καταλάβει έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο.
Και αυτό γιατί δεν χαιρέτησε τον βασιλιά με χειραψεία αλλά με high five, που συνοδεύτηκε από αγκαλιά. Ο βασιλιάς ενώ φάνηκε ότι δεν το περίμενε, δεν τον απέτρεψε και το στιγμιότυπο έγινε viral.
- Γιατί η Αργεντινή κατάφερε να κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να την αντιπαθήσει
- Να παίξει θέλει, μάλλον: Καρχαρίας πλατσούριζε ακριβώς δίπλα στους λουόμενους στις Κεχριές Κορίνθου
- Ξέσπασε ο Χρήστος Κούτρας: «Εγώ που τα πληρώνω όλα, είμαι μαλ…; Προφανώς είμαι»
- Όταν ο Αλέξης Σταμάτης μίλησε ανοιχτά για τον αλκοολισμό - «Έπινα δύο με τρία μπουκάλια τη μέρα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.