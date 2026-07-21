Μενού

Έσπασε το πρωτόκολλο: Ο Λαμίν Γιαμάλ χαιρέτησε με high five και αγκαλιά τον βασιλιά Φελίπε

Καθώς όλοι οι Ισπανοί παίκτες περνούσαν χαιρετώντας τον βασιλιά με χειραψία, όταν ήρθε η σειρά του Λαμίν Γιαμάλ, χωρίς να το καταλάβει έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο.

Reader symbol
Newsroom
Ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον βασιλιά Φελίπε
Ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον βασιλιά Φελίπε | Χ / @AnabellaMarvy
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική ομάδα της Ισπανίας βρέθηκε στο Παλάτι Θαρθουέλα, όπου την υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.

Ωστόσο, αυτός που ξεχώρισε ξανά, ήταν ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, αυτή τη φορά όχι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, ούτε για τον χαριτωμένο αδελφό του, αλλά για τον «λάθος» χαιρετισμό του.

Καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές περνούσαν, ντυμένοι με κοστούμια, χαιρετώντας τους επισήμους με χειραψία, όταν ήρθε η σειρά του Λαμίν Γιαμάλ εκείνος χωρίς να το καταλάβει  έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο.

Και αυτό γιατί δεν χαιρέτησε τον βασιλιά με χειραψεία αλλά με high five, που συνοδεύτηκε από αγκαλιά. Ο βασιλιάς ενώ φάνηκε ότι δεν το περίμενε, δεν τον απέτρεψε και το στιγμιότυπο έγινε viral.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL