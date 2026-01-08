Γερμανία: Κοπάδι από πρόβατα έκανε «ντου» σε σούπερ μάρκετ και χάρισε απίστευτες εικόνες

Όσο προκάλεσαν χάος, τόσο πρόσφεραν απλόχερα άφθονο γέλιο πεινασμένα πρόβατα που έκαναν έφοδο σε ένα σούπερ μάρκετ στη Βαυαρία της Γερμανίας.

Βίντεο κατέγραψε τα πλάνα με περισσότερα από 50 πρόβατα να εισέρχονται στο εκπτωτικό σούπερ μάρκετ Penny, στη Βαυαρία τη Δευτέρα. Οι πελάτες και οι υπάλληλοι κατάπληκτοι αρχικά, ενώ προσπάθησαν να διώξουν τα ζώα κάνοντας θόρυβο, εις μάτην.

Οι «απαιτητικοί» πελάτες παρέμειναν μέσα περίπου 20 λεπτά μέχρι να φύγουν και όπως ανέφερε το ZDF, ενώ «προκάλεσαν απόλυτο χάος» καθώς έριξαν προϊόντα στο πάτωμα, έσπασαν μπουκάλια και άφησαν πίσω κοπριά.

Γερμανία: Γιατί πήγαν για «ψώνια» τα πρόβατα

Τα πρόβατα φαίνεται να χωρίστηκαν από ένα μεγαλύτερο κοπάδι 500 ζώων. Σύμφωνα με το ιδιοκτήτη τους μπορεί να μπέρδεψαν μια σακούλα αγορών με σακούλα ζωοτροφών και να κατευθύνθηκαν προς το κατάστημα αναζητώντας τροφή.

Το περιστατικό πάντως αντιμετωπίστηκε με χιούμορ. Η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο κοινοποίησε μια φωτογραφία του κοπαδιού από το εσωτερικό του καταστήματος και την σχολίασε σατιρικά, ενώ αντί για οποιεσδήποτε συνέπειες, τα πρόβατα εξασφάλισαν ένα χρόνο δωρεάν τροφής ως αντάλλαγμα για τη δωρεάν δημοσιότητα που έλαβε η αλυσίδα.