Γιατί όλοι θέλουν σύνταξη και εγγραφή στα ΚΑΠΗ Κορδελιού-Ευόσμου

Χτυπάει το ξυπνητήρι 6:30 το πρωί. Η 35αρα και Ο 40αρης σέρνονται για άλλη μια μέρα στη φάμπρικα, στο γραφείο, στο γιαπί ή στο ταμείο. Μεροκάματο του τρόμου, ενοίκιο στο θεό και μια μόνιμη κούραση. Και εκεί, στο δεκάλεπτο διάλειμμα, ανοίγεις TikTok στα κλεφτά.

Βλέπεις τις κυρίες και τους κυρίους από τα ΚΑΠΗ Ευόσμου και Κορδελιού να ζουν την ζωάρα που έσυ, στην «παραγωγική» ηλικία, ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα δεν προλαβαίνεις να φανταστείς.

Κάποτε όλοι τρέμαμε τα γηρατειά και θεοποιούσαμε τα νιάτα. Σήμερα, η εργατιά βαράει την πόρτα, κοιτάει τα ένσημα και παρακαλάει να τηλεμεταφερθεί στα 60. Γιατί οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα δυτικά της Θεσσαλονίκης έχουν βρει το πραγματικό νόημα της ζωής.

Έχουν στήσει ένα ψηφιακό και πραγματικό γλέντι δίχως αύριο, μαζεεεύοντας εκατομμύρια προβολές από έναν στρατό νέων που ζηλεύουν και υποκλίνονται στο πάθος τους.

Αυτοί οι άνθρωποοι δεν κάθονται μίζερα σε μια πολυθρόνα μπροστά στην τηλεόραση. Σκάνε στις παραλίες, στήνουν ένα υπέροχο θηριώδες ηχείο και ξεκινάνε το πάρτι. Βαράνε κάτι βαριά ζεϊμπέκικα γεμάτα καημό και μαγκιά.

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Ανεβάζουν θεατρικά σκετσάκια, δίνουν ρέστα στα καραόκε πάρτι και γιορτάζουν τα γενέθλιά τους με ενθουσιασμό 18αρηδων σε πενθήμερη, Φοράνε τα αθλητικά τους, παίρνουν τα βουνά για πεζοπορία και το δηλώνουν ανοιχτά, ο στόχος είναι η κορυφή.

Όπως γράφουν και οι ίδιοι στις ατάκες-φωτιά που συνοδεύουν τα βιντεάκια τους: «αυτή είναι η χρυσή ηλικία. Η ζωή ξεκινάει στα 60 και ο χορός είναι η καλύτερη θεραπεία».

Και τους φαίνεται, ρε φίλε. Τα πρόσωπά του λάμπουν. Εκεί που η γενιά των 30 και των 40 νιώθει πως ο χρόνος την προσπερνάει ανελέητα μέσα στην πίεση της επιβίωση, στο ΚΑΠΗ ζουν την ζωή τους.

Αποδεικνύουν πως, όταν αφήσεις πίσω το άγχος του αφεντικού, την πίεση της κοινωνίας και τα πρέπει της δουλειάς, η ψυχή ανθίζει.

Αξίζει ένα τεράστιο, ντόμπρο «μπράβο» σε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες. Είναι άνθρωποι που έφαγαν τη ζωή με το κουτάλι μέσα στα χωράφια και στις φουρτούνες της βιοπάλης, για να μεγαλώσουν εμάς.

Και τώρα; Τώρα διεκδικούν πίσω με τόκο ό,τι στερήθηκαν.