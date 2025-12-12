Grand Hotel Palace: Η πολυτέλεια συναντά την αυθεντική φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη

Στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία της, το Grand Hotel Palace δεσπόζει ως ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της πόλης. Με επιβλητική αρχιτεκτονική και νεοκλασικό χαρακτήρα, αλλά και μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας, το ξενοδοχείο πέντε αστέρων αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες που αναζητούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Κατά την άφιξή μας στο Grand Hotel Palace η φιλόξενη ομάδα του μας υποδέχτηκε με χαμόγελο και ευγένεια. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη με μοναδική ενέργεια, πολιτισμό και γαστρονομία, γίνεται ακόμη πιο απολαυστική όταν η διαμονή συνοδεύεται από την εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει το βραβευμένο ξενοδοχείο. Αν και δεν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, αποτελεί ιδανική βάση για εξορμήσεις και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αξιοθέατα.

Οι προσεκτικά σχεδιασμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, σε συνδυασμό με τη φιλική ατμόσφαιρα, μας προσέφεραν αμέσως μια αίσθηση χαλάρωσης. Το Grand Hotel Palace διαθέτει 243 δωμάτια, εκ των οποίων 24 σουίτες, κατανεμημένα στους έξι ορόφους ενός νεοκλασικού κτιρίου μοναδικής αρχιτεκτονικής. Επίσης, αποτελεί το μεγαλύτερο συνεδριακό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας συνολικά 2.500 τ.μ. συνεδριακών χώρων

Τα δωμάτια και οι σουίτες χωρίζονται σε Deluxe και Classic, διαμορφωμένα με κύριο γνώμωνα την παροχή πολυτελούς φιλοξενίας. Οι χώροι των δωματίων είναι σχεδιασμένοι εκ νέου, συνδυάζοντας τα πρότυπα του νεοκλασικού εξωτερικού κτιρίου και τις σύγχρονες τάσεις στη διακόσμηση. Η άνεση και η κομψότητα κυριαρχούν, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής παντού, ενώ οι σύγχρονες ανέσεις εξασφαλίζουν μια απολαυστική διαμονή

Τα δωμάτια και οι σουίτες ξεχωρίζουν για την κομψότητα και τον άνετο χώρο τους, αλλά και για τα μπαλκόνια τους με την πανοραμική θέα στους δρόμους της πόλης και τον εσωτερικό αυλόγυρο. Ζεστές αποχρώσεις, αναπαυτικά κρεβάτια, premium λευκά είδη και σύγχρονες παροχές δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό για χαλάρωση μετά από μια ημέρα στην πόλη. Για όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, τα executive δωμάτια προσφέρουν επιπλέον ανέσεις και λειτουργικότητα.

Οι κοινόχρηστοι χώροι του Grand Hotel Palace ξεχωρίζουν για την elegant αισθητική τους, με πολυελαίους, μαρμάρινα δάπεδα και μεγάλα σαλόνια που δημιουργούν μια αίσθηση κλασικής πολυτέλειας. Στο Lobby του ξενοδοχείου φιλοξενείται το lounge bar The Bar, όπου απολαύσαμε τα ξεχωριστά κοκτέιλ του με τη συνοδεία εκλεκτών τυριών και αλλαντικών, αλλά και τον ποιοτικό φρεσκοαλεσμένο καφέ στο ξεκίνημα κάθε ημέρας. Η γαστρονομική εμπειρία συμπληρώνεται με brunch, μεσημεριανό και βραδινό με προτάσεις από την ελληνική, τη μεσογειακή και τη διεθνή κουζίνα. Το Health Club (με γυμναστήριο, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και σάουνα) προσφέρει μια ιδανική απόδραση από τις δραστηριότητες της ημέρας.

Το αγαπημένο μας σημείο για χαλάρωση στο ξενοδοχείο έγινε ο ειδικά διαμορφωμένος κήπος The Garden που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο. Οι κόκκινες ομπρέλες σε συνδυασμό με τα αυτοκίνητα αντίκες και τα γιορτινά φωτάκια, δημιουργούν ένα μαγευτικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς τον καφέ του το πρωί, αλλά και το ποτό και το φαγητό το βράδυ.

Το συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου ανακαινίστηκε πλήρως και αποτελείται από 13 ολοκαίνουργιες πολυμορφικές αίθουσες με φυσικό φωτισμό και προηγμένη τεχνολογία, κατάλληλες για κάθε περίσταση - από διεθνή συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις έως κοινωνικές εκδηλώσεις και πάρτυ. Οι παροχές του Grand Hotel Palace περιλαμβάνουν επίσης υπόγειο και εξωτερικό parking, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δωρεάν high-speed Wi-Fi σε όλους τους χώρους του καθώς και δωρεάν Shuttle Service.

Χριστούγεννα στο Grand Hotel Palace

Οι γιορτές στο Grand Hotel Palace είναι μαγευτικές, γεμάτες φως και λάμψη. Όλοι οι χώροι είναι εντυπωσιακά στολισμένοι, ενώ η είσοδος του ξενοδοχείου μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Το ξενοδοχείο αποτελεί μια καλή επιλογή για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με ζωντανή μουσική και DJ set, χριστουγεννιάτικο μπουφέ ελληνικών γεύσεων, ποικιλία γλυκών και ποτά a la carte.

Πληροφορίες

Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 549000

info@grandhotelpalace.gr

grandhotelpalace.gr

Facebook

Instagram

