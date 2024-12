H Άντζελα Δημητρίου ως Μέριλιν Μονρό είναι ένα δώρο Χριστουγέννων

Το χιούμορ της Άντζελας Δημητρίου είναι παροιμιώδες, όπως και η τόλμη της, στο να ερμηνεύει δύσκολα λαϊκά κομμάτια ή και να δοκιμάζεται με μοντέρνα ποπ.

Ως προς το χιούμορ, η Λαίδη μας έκανε ένα δωράκι, σαν πραγματικό δώρο Χριστουγέννων, όταν ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube, μια εμφάνιση της στο Ciao AΝΤ1 με τον Γιώργο Μαρίνο, από τα μέσα των '90ς.

Σε εκείνη την εμφάνιση, η Άντζελα μεταμορφώθηκε σε Μέριλιν Μονρό, τραγουδώντας «My Heart Belongs to Μπάμπη», σε μια πανέξυπνη παράφραση του "My Heart Belongs to Daddy".

Δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτή την ερμηνεία, μόνο το γεγονός ότι η Άντζελα Δημητρίου αποδεικνύεται πως έχει περισσότερο χιούμορ, και στρέματα αυτοσαρκασμού, σε σχέση με όσους την έχουν κατά καιρούς κοροϊδέψει για τα όχι πανεπιστημιακά ελληνικά της. Υποκλινόμαστε.