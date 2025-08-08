H Disney μπαίνει στο παιχνίδι των Labubu - Τώρα και σε μπρελόκ

Η Disney ακολουθεί την παγκόσμια τάση των Labubu, λανσάροντας για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τη σειρά λούτρινων μπρελόκ και charms με την ονομασία Urupocha-chan, που μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμη μόνο στην Ιαπωνία και την Κίνα.
Η σειρά περιλαμβάνει μικρά λούτρινα μπρελόκ χαρακτήρων όπως ο Stitch, η Marie, ο Winnie the Pooh, ο Mickey Mouse κ.ά., με χαρακτηριστικά «δακρυσμένα μάτια» και «στρογγυλό σώμα».
Το όνομα «Urupocha-chan» προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις uru (δακρυσμένος), pocha (στρουμπουλός) και το υποκοριστικό -chan.
Διαβάστε ακόμα: Labubu vs Lafufu: Πώς θα καταλάβεις αν το «τερατάκι» σου είναι αυθεντικό
Η Disney στοχεύει να ανταγωνιστεί τη δημοφιλή σειρά Labubu της Pop Mart, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα με τις τυχαίες κυκλοφορίες και τις υψηλές τιμές μεταπώλησης.
Η αισθητική και η πολιτισμική προέλευση των Urupocha-chan από την Ιαπωνία προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερη αξία για τους Αμερικανούς καταναλωτές.
Η συλλογή εξαντλήθηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία της στην Ασία, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ζήτηση.
Πηγή: Variety.com
