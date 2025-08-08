Μενού

H Disney μπαίνει στο παιχνίδι των Labubu - Τώρα και σε μπρελόκ

Η Disney λανσάρει μια νέα σειρά λούτρινων μπρελόκ με το όνομα «Urupocha-chan».

Reader symbol
Newsroom
Disney Urupocha Chan
Disney Urupocha Chan | disneystore.com
  • Α-
  • Α+

Η Disney ακολουθεί την παγκόσμια τάση των Labubu, λανσάροντας για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τη σειρά λούτρινων μπρελόκ και charms με την ονομασία Urupocha-chan, που μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμη μόνο στην Ιαπωνία και την Κίνα. 

Η σειρά περιλαμβάνει μικρά λούτρινα μπρελόκ χαρακτήρων όπως ο Stitch, η Marie, ο Winnie the Pooh, ο Mickey Mouse κ.ά., με χαρακτηριστικά «δακρυσμένα μάτια» και «στρογγυλό σώμα».

Το όνομα  «Urupocha-chan» προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις uru (δακρυσμένος), pocha (στρουμπουλός) και το υποκοριστικό -chan.

Διαβάστε ακόμα: Labubu vs Lafufu: Πώς θα καταλάβεις αν το «τερατάκι» σου είναι αυθεντικό

Η Disney στοχεύει να ανταγωνιστεί τη δημοφιλή σειρά Labubu της Pop Mart, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα με τις τυχαίες κυκλοφορίες και τις υψηλές τιμές μεταπώλησης.

Η αισθητική και η πολιτισμική προέλευση των Urupocha-chan από την Ιαπωνία προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερη αξία για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η συλλογή εξαντλήθηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία της στην Ασία, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ζήτηση. 

Πηγή: Variety.com

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

VIRAL