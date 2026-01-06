«Χρυσές δουλειές» στα social media χωρίς άπειρους followers: Πρώην μάνατζερ μοιράζεται τα μυστικά του

Ο Reed Duchscher, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την καριέρα του MrBeast στα πρώτα του βήματα, μιλά ανοιχτά για μια μεγάλη αλλαγή που –όπως πιστεύει– ήδη μεταμορφώνει τον κόσμο των social media.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εποχή των «γιγάντων» με εκατοντάδες εκατομμύρια ακόλουθους ίσως φτάνει στο τέλος της. Και ο MrBeast, ο δημιουργός με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube, μπορεί να είναι ένας από τους τελευταίους αυτού του μεγέθους.

Ο Jimmy Donaldson, γνωστός ως MrBeast, έχει χτίσει μια αυτοκρατορία: πάνω από 450 εκατομμύρια συνδρομητές, 92 δισεκατομμύρια προβολές, επιχειρήσεις όπως τα Feastables και το MrBeast Burger, αλλά και τεράστιες φιλανθρωπικές δράσεις - από χειρουργικές επεμβάσεις για 1.000 ανθρώπους με προβλήματα όρασης μέχρι έργα καθαρού νερού και ενίσχυση τραπεζών τροφίμων.

Παρόλα αυτά, ο Duchscher βλέπει το μέλλον αλλιώς.

Το νέο μοντέλο: μικρότερο κοινό, μεγαλύτερη αξία

Όπως εξηγεί, οι αλγόριθμοι πλέον «κλειδώνουν» τους χρήστες σε πολύ συγκεκριμένα ενδιαφέροντα: ταξίδια, αυτοκίνητα, ομορφιά, υγεία, gaming. Αυτό σημαίνει ότι οι δημιουργοί που εξειδικεύονται σε μια κάθετη κατηγορία -ακόμη κι αν έχουν λιγότερους followers- μπορούν να χτίσουν πιο ουσιαστικές, πιο κερδοφόρες κοινότητες.

«Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια επιχείρηση όταν έχεις ένα υπερ‑εξειδικευμένο κοινό», σημειώνει.

«Το προϊόν έχει περισσότερο νόημα και το κοινό είναι πιο δεμένο».

Παρότι δεν είναι πλέον ο μάνατζερ του MrBeast, ο Duchscher συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί του στο Feastables, τη μάρκα σοκολάτας που δίνει έμφαση στην ηθική παραγωγή και στη στήριξη παιδιών που εργάζονται σε κακοποιητικές συνθήκες καλλιέργειας κακάο.

@mrbeast Beast Games Season 2 Trailer! 100 of the strongest people on earth vs 100 of the smartest competing for over $10,000,000 in prizes in the largest games ever made in entertainment history :D ♬ original sound - MrBeast

«Ναι, είμαι δισεκατομμυριούχος»

Σε πρόσφατο livestream με τον Adin Ross, ο MrBeast ρωτήθηκε ευθέως για την καθαρή του αξία. Η απάντηση ήταν απλή: «Ναι». Παρά τα τεράστια έσοδα, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι στον προσωπικό του λογαριασμό έχει λιγότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, καθώς επενδύει σχεδόν όλα τα χρήματα πίσω στο περιεχόμενο και στις ομάδες του.

«Πληρώνω τον εαυτό μου μόνο όσα χρειάζομαι για να ζω», έχει πει. «Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στα projects».

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των δημιουργών;

Η εποχή όπου ένας δημιουργός μπορούσε να γίνει «κολοσσός» τύπου MrBeast ίσως να μην επαναληφθεί. Αντίθετα, η δύναμη μετατοπίζεται στους creators που χτίζουν μικρές, πιστές κοινότητες γύρω από ένα πολύ συγκεκριμένο πάθος.

Και αυτό, όπως φαίνεται, είναι το νέο «χρυσό εισιτήριο» της επιρροής.