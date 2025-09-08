«Η απόδραση μιας Καρυάτιδας και η επιστροφή της στην Ακρόπολη»: Το βίντεο AI για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Βίντεο τεχνητής νοημοσύνης δείχνει μια καρυάτιδα να φεύγει από το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο και να στέκεται ξανά στο Μουσείο της Ακρόπολης,

«Για αιώνες στάθηκα μόνη μου. Μια άγνωστη σε έναν διάδρομο εξωτερικού. Η μαρμάρινή μου καρδιά πονάει από τις φωνές που κάποτε ήξερα. Ακούω πατημασίες, ψιθύρους. Όχι δικά μου, αλλά ποτέ το γέλιο των αδελφών μου.

Ονειρεύτηκα τον ήλιο του Αιγαίου, της πόλης στην οποία η ψυχή μου σκαλίστηκε από πέτρα. Και τώρα είμαι σπίτι. Η Ακρόπολη ανατέλλει πριν από μένα. Οι αδερφές μου είναι πλάι μου. Μαζί ξανά βλέπουμε τον ουρανό αλύγιστες και αιώνιες» ακούγεται να λέει μια γυναικεία φωνή την ώρα που δείχνει την καρυάτιδα να πέρνει θέση στο βάθρο που την περιμένει στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το πρωτότυπο βίντεο, δημιουργημένο αποτελεί συμβολική υπενθύμιση της πολυετούς διεκδίκησης της χώρας μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στον φυσικό τους χώρο.