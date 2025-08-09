Η απολογία του Ευτύχη Μπλέτσα για το γκρέμισμα κολώνας: «Έκανα χαζομάρα»

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ανέβασε στο TikTok τη δημόσια συγγνώμη του για το ατύχημα πο είχε στον Εύοσμο, όταν κατά τη διάρκεια γυρίσματος γκρέμισε μία κολώνα.

Ο γνωστός παρουσιαστης αρχικά περιγράφει πώς έγινε το ατύχημα, λέγοντας:

«Μόλις λύθηκαν όλα (σ.σ.κάποια προβλήματα τεχνικά), σηκώθηκα να το πανηγυρίσω από τη χαρά μου. Πήγα να στριφογυρίσω, έπεσε η κολώνα. Έπαθα ένα σοκ.

Συγγνώμη στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, έκανα ζημιά. Να ζητήσω συγγνώμη στους κατοίκους.

Ευτυχώς ήρθε γρήγορα ο Δήμος, απέκλεισε το σημείο, ήρθε και ηλεκτρολόγος. Τσέκαραν και τους άλλους στύλους».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι ήταν χαζομάρα αυτό που έκανε.

«Έκανα χαζομάρα, τον τράβηκα αρκετά δυνατά. Ήταν βλακεία, καλύτερα που έπεσε έτσι από το να έμενε και να υπήρχε κίνδυνος για ατύχημα στο μέλλον. Ήταν φουλ σκουριασμένος ο στύλος.

Θα φροντίσω Δευτέρα να το διευθετήσω, να πληρώσουμε τη ζημιά. Μακριά από κολώνες, άλλη φορά θα προσέχω περισσότερο»..