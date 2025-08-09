Το πραγματικό epic fail του Ευτύχη Μπλέτσα που ευτυχώς δεν τραυμάτισε κανέναν

Απρόοπτο για τον Ευτύχη Μπλέτσα κατά τη διάρκεια δοκιμής που έκανε για ένα γύρισμα.
Ο γνωστός παρουσιαστής, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, δοκίμαζε τον ήχο και σκέφτηκε να κάνει ένα «ακροβατικό» σε μία κολώνα.
Το «παιχνίδι» του δεν πήγε πολύ καλά καθώς η κολώνα γκρεμίστηκε, μαζί με τον Ευτύχη...
Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και ο παρουσιαστής επέστρεψε «αγχωμένος» στην κάμερα, αναγνωρίζοντας ότι «έκανε βλακεία».
Δείτε το βίντεο:
