Το πραγματικό epic fail του Ευτύχη Μπλέτσα που ευτυχώς δεν τραυμάτισε κανέναν

Ο Ευτύχης Μπλέτσας είχε ένα μικρό ατύχημα, το οποίο μάλιστα καταγράφηκε στην κάμερα.

Ευτύχης Μπλέτσας
Το «ακροβατικό» του Ευτύχη Μπλέτσα | TikTok/@micathanasiou
Απρόοπτο για τον Ευτύχη Μπλέτσα κατά τη διάρκεια δοκιμής που έκανε για ένα γύρισμα.

Ο γνωστός παρουσιαστής, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, δοκίμαζε τον ήχο και σκέφτηκε να κάνει ένα «ακροβατικό» σε μία κολώνα.

Το «παιχνίδι» του δεν πήγε πολύ καλά καθώς η κολώνα γκρεμίστηκε, μαζί με τον Ευτύχη...

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και ο παρουσιαστής επέστρεψε «αγχωμένος» στην κάμερα, αναγνωρίζοντας ότι «έκανε βλακεία».

Δείτε το βίντεο:

@micathanasiou Ο Ευτύχης διορθώνει το πρόβλημα με τον ήχο και από την χαρά του, ρίχνει την κολόνα live 😂❤️ #eytyxismpletsas #greektiktok #fail ♬ original sound - Mic Athanasiou

 

