Το πραγματικό epic fail του Ευτύχη Μπλέτσα που ευτυχώς δεν τραυμάτισε κανέναν

Απρόοπτο για τον Ευτύχη Μπλέτσα κατά τη διάρκεια δοκιμής που έκανε για ένα γύρισμα.

Ο γνωστός παρουσιαστής, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, δοκίμαζε τον ήχο και σκέφτηκε να κάνει ένα «ακροβατικό» σε μία κολώνα.

Το «παιχνίδι» του δεν πήγε πολύ καλά καθώς η κολώνα γκρεμίστηκε, μαζί με τον Ευτύχη...

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και ο παρουσιαστής επέστρεψε «αγχωμένος» στην κάμερα, αναγνωρίζοντας ότι «έκανε βλακεία».

Δείτε το βίντεο: