Η φινλανδική λέξη που θα έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφράσουμε στα ελληνικά

Για κάποιους, είτε βρίσκονται στη Φινλανδία είτε στην Ελλάδα, είναι απλώς το σενάριο μιας συνηθισμένης Τετάρτης, ή μιας Κυριακής, ή μιας οποιασδήποτε μέρας. Το «Όταν πίνεις μόνος στο σπίτι σου, φορώντας μόνο τα εσώρουχα σου» είναι μια μακροσκελής φράση, την οποία οι Φινλανδοί μπορούν να περιγράψουν χρησιμοποιώντας μόνο μια λέξη, το "kalsarikännit".

Η φινλανδική γλώσσα βέβαια έχει κι άλλες λέξεις αργκό που αξίζουν να μεταφραστούν στα ελληνικά, όπως το "Neliveto päällä", το οποίο σημαίνει αυτολεξεί «αμαξάκι με τέσσερις ρόδες», αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει άτομα τόσο μεθυσμένα, που μπουσουλάνε στα τέσσερα.

Όσο για το "Juosta pää kolmantena jalkana" («τρέχοντας με το κεφάλι μου σαν τρίτο πόδι») είναι μια φράση που περιγράφει κάποιον που έχει καθυστερήσει τόσο πολύ στο ραντεβού του, που τρέχει πανικόβλητος, σαν να προσπαθεί να παγώσει το χρόνο.

Αν όλες αυτές οι φράσεις φινλανδικής αργκώ δε σας λένε τίποτα, θα σας λέγαμε κι εμείς "Ny rillataan" αλλά δεν θέλουμε να μας πείτε κι αγενείς.