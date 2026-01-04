Η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας είναι τελικά ελληνική - Τι λέει το Reddit

Η αρχαιολογία του ίντερνετ έχει πάντοτε μέσα της κάτι τρομερά ενδιαφέρον, καθώς μπορείς να βρεις αδιανόητα διαμάντια τα οποία πολλές φορές ούτε που θα σου πέρναγε από το μυαλό ότι υπάρχουν. Σε μία κατάσταση αϋπνίας, άρχισα να γκουγκλάρω τα πιο περίεργα πράγματα. Ένα από αυτά ήταν το εξής: «Ποια είναι η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας».

Σε μία από τις πρώτες θέσεις της αναζήτησης πέτυχαν, όπως συχνά συμβαίνει, ένα thread από το αγαπημένο μας (μπορεί και όχι τόσο), Reddit. Σε αυτή, κάποιος χρήστης είχε 9 χρόνια πριν την ίδια φαεινή ιδέα με εμένα. Ποια είναι η πιο σιχαμερή λέξη που υπάρχει στην αγγλική γλώσσα.

Η απάντηση που πήρε τις πιο πολλές θετικές ψήφους (πάνω από 2 χιλιάδες) των αγγλόγλωσσων ή έστω αγγλομαθών της παρέας ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή: Smegma.

Οι περισσότεροι χρήστες του Reddit φαίνεται να συμφώνησαν. Υπήρχαν και κάποιοι που τόνισαν ότι δεν τη γνώριζαν καν και χρειάστηκε να την γκουγκλάρουν. Φαντάζομαι η λέξη αυτή στα αγγλικά είναι μέρος ενός πιο ειδικού, ιατρικού λεξιλογίου. Υπενθυμίζω ότι το σμήγμα είναι «ένα παχύρρευστο υγρό, που αποτελείται από ένα μείγμα λιπιδίων του δέρματος που παράγονται από την τριχοσμηγματογόνο μονάδα.

Οι απαντήσεις δεν άργησαν να γίνουν όλο και πιο σιχαμένες, θυμίζοντας εκείνες τις μακρινές και αθώες εποχές (όχι και τόσο) του παλιού κακού ίντερνετ. Για παράδειγμα, ένας χρήστης σχολιάζει "what you call smegma, I call spreadable cheese", κάποιος άλλος λέει ότι το έχει δοκιμάσει και ένας τρίτος θυμήθηκε το κλασικό παιχνίδι Cards Against Humanity.

Όπως και να έχει, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για ακόμα μία πρωτιά που αφορά την αγγλική γλώσσα.