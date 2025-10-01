Η πόλη που έσπασε κάθε ρεκόρ: Ο καφές της κοστίζει όσο ένα iPhone

Αν νομίζατε ότι ο καφές σας το πρωί είναι ακριβός, στο Ντουμπάι, ένα καφέ με το όνομα Roasters έγραψε ιστορία μπαίνοντας στο Guinness World Records για την πιο ακριβή κούπα καφέ στον κόσμο.

Μόλις 2.500 ντιρχάμ (680 δολάρια) το φλιτζάνι κοστίζει περίπου όσο ένα iPhone (όχι το Iphone 17).

Η «χρυσή» κούπα σερβιρίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό κατάστημα του Roasters στο Downtown Dubai. Ο εκλεκτός καφές παρασκευάστηκε με την ιαπωνική μέθοδο V60, σε ένα χειροποίητο κρυστάλλινο ποτήρι Edo Kiriko, ενώ συνοδευόταν από τιραμισού και παγωτό σοκολάτας με έγχυση από τους ίδιους κόκκους.

Και ποιοι ήταν αυτοί οι κόκκοι; Οι θρυλικοί Geisha beans από την Hacienda La Esmeralda στον Παναμά – οι πιο σπάνιοι και ακριβοί στον κόσμο, με γεύσεις που θυμίζουν λουλούδια, φρούτα και εσπεριδοειδή.

H εταιρεία είχε αγοράσει ολόκληρη την παρτίδα των 20 κιλών Geisha στον φετινό διαγωνισμό Best of Panama για το αστρονομικό ποσό των 604.000 δολαρίων. Και φυσικά, δεν έχασαν την ευκαιρία να το γιορτάσουν με ένα ρεκόρ που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Και όλα αυτά, την ώρα που σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και καφετέριες στην Ελλάδα κερνάνε freddo espresso.

Kάποιοι, λοιπόν, τίμησαν αυτήν την μέρα, με έναν καφέ που κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Εμείς οι υπόλοιποι αρκούμαστε στο φραπεδάκι, τον ελληνικό ή το cappuccino μας.

Με πληροφορίες από το odditycentral.com