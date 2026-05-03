Ηλικιωμένα αδέρφια παίζουν... σφαλιάρες live για περιουσία στη Μύκονο

Η τηλεόραση στη δεκαετία του 1990 μας έχει χαρίσει πολλά... διαμαντάκια που πλέον ακροβατούν ανάμεσα στο cult και το trash. Ένα από αυτά που εντοπίσαμε, στην πραγματικότητα προκαλεί θλίψη, καθώς δείχνει μέχρι που μπορούν να φτάσουν δύο αδέρφια, μιας κάποιας ηλικίας, για την οικογενειακή περιουσία.

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από την εκπομπή Εν θερμώ που μετέδιδε ο ΣΚΑΪ το 1995, με παρουσιαστή μεταξύ άλλων τον Χρίστο Βασιλόπουλο. Όπως μας ενημερώνει ο ίδιος στον πρόλογο του ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει, πρόκεται για μία γυναίκα 95 ετών στον Πειραιά, που βρίσκεται ανάμεσα στη διαμάχη των δύο γιων της που «ερίζουν για την όχι ευκαταφρόνητη περιουσία της στη Μύκονο».

Αυτό που θα ακολουθήσει δεν είναι εύκολο να το περιγράψεις με λόγια, καθώς τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια δίνουν ένα άνευ προηγούμενου σόου μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα θέλοντας να πείσουν για το ποιος έχει δίκιο και ποιος πρέπει να καρπωθεί την περιουσία της μητέρας τους!

Μέχρι και... σφαλιάρες παίζουν, αλλά το ακόμη καλύτερο είναι οι αντίδρασή τους. Παράσταση κανονική!



