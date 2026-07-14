Νεαρός πιλότος στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής άσκησης είχε... παραπάνω φαντασία, και σχημάτισε μια λέξη στον ουρανό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια πολύωρης δοκιμαστικής πτήσης έγραψε «Βαριέμαι». Το σχέδιο καταγράφηκε από την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 και αμέσως έγινε viral.

Ο «καλλιτέχνης» είναι ένας 20χρονος εκπαιδευτής. Μάλιστα, ενώ θα μπορούσε η κίνησή του να προκαλέσει αντιδράσεις - ακόμα και απόλυση, ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας, Γουέιν Μπάρετ, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιδέξιους τους χειρισμούς του πιλότου, καθώς η αποτύπωση των γραμμάτων απαιτούσε μεγάλη συγκέντρωση και ακρίβεια.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ μετά την επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση και ο πιλότος δεν τιμωρήθηκε για το κόλπο.