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«Καλύτερος και από τη Βέρρα»: Ο Τσουβέλας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε πανηγύρι

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποθεώθηκε σε πανηγύρι όπου παρευρέθηκε, όταν ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε να τραγουδάει.

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τραγούδησε σε πανηγύρι
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τραγούδησε σε πανηγύρι | TikTok / @mpakoo2
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Viral στην πλατφόρμα του TikTok έγιναν βίντεο που κυκλοφόρησαν, τα οποία δείχνουν τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να βρίσκεται πάνω στη σκηνή πανηγυριού και να τραγουδάει, όσο το κοινό από κάτω τον αποθεώνει.

Τα βίντεο που ήρθαν στο φως δείχνουν τον ίδιο να τραγουδάει με ιδιαίτερο κέφι, να αλληλεπιδρά με τον κόσμο και να απολαμβάνει τη στιγμή, με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν και να συνεχίζουν τον χορό.

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@mpakoo2 Οι πιο ωραίες στιγμές είναι οι αυθόρμητες..στα πανηγύρια γνωστοί άγνωστοι γινόμαστε μια παρέα.. 🫡🙏🏻 #greece #f #fy #klarina #song Ευχαριστούμε Αλέξανδρε για την στιγμή!!!@Tsouvelas ♬ πρωτότυπος ήχος - mpako2

Τα σχετικά αποσπάσματα έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας δεν σταματούν να σχολιάζουν. Πολλοί έκαναν λόγο για μια απρόσμενα καλή ερμηνεία, με αρκετούς να γράφουν χαριτολογώντας πως ήταν «καλύτερος και από τη Χαρά Βέρρα».

Ο χρήστης που ανέβασε ένα από τα βίντεο γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Οι πιο ωραίες στιγμές είναι οι αυθόρμητες..στα πανηγύρια γνωστοί άγνωστοι γινόμαστε μια παρέα».

 

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