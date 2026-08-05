«Καλύτερος και από τη Βέρρα»: Ο Τσουβέλας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε πανηγύρι

Viral στην πλατφόρμα του TikTok έγιναν βίντεο που κυκλοφόρησαν, τα οποία δείχνουν τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να βρίσκεται πάνω στη σκηνή πανηγυριού και να τραγουδάει, όσο το κοινό από κάτω τον αποθεώνει.

Τα βίντεο που ήρθαν στο φως δείχνουν τον ίδιο να τραγουδάει με ιδιαίτερο κέφι, να αλληλεπιδρά με τον κόσμο και να απολαμβάνει τη στιγμή, με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν και να συνεχίζουν τον χορό.

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Τα σχετικά αποσπάσματα έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας δεν σταματούν να σχολιάζουν. Πολλοί έκαναν λόγο για μια απρόσμενα καλή ερμηνεία, με αρκετούς να γράφουν χαριτολογώντας πως ήταν «καλύτερος και από τη Χαρά Βέρρα».

Ο χρήστης που ανέβασε ένα από τα βίντεο γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Οι πιο ωραίες στιγμές είναι οι αυθόρμητες..στα πανηγύρια γνωστοί άγνωστοι γινόμαστε μια παρέα».