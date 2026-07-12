Αίσθηση προκάλεσε η Kathy Griffin, όταν δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν να περπατά χέρι-χέρι με έναν νεαρό άνδρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως διατηρούσε σχέση μαζί του.

Ωστόσο, η 65χρονη βραβευμένη με Emmy κωμικός αποκάλυψε λίγο αργότερα ότι επρόκειτο για ένα «κοινωνιολογικό πείραμα», με στόχο να αναδείξει τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζονται οι γυναίκες και οι άνδρες στις σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας.

Στις 9 Ιουλίου, η Griffin ανάρτησε τη φωτογραφία με τον 22χρονο, γράφοντας στη λεζάντα: «Είναι 22. Εμπρός, ίντερνετ», συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα emoji φωτιάς.

Η δημοσίευση έγινε αμέσως viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν τη στήριξή τους, γράφοντας πως «η ζωή είναι μία, διασκέδασέ την», ενώ άλλοι στάθηκαν επικριτικοί, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια είχε παραδεχτεί στο παρελθόν πως η μεγάλη διαφορά ηλικίας στον τελευταίο της γάμο δεν λειτούργησε θετικά.

Η ίδια, πάντως, έδειχνε να απολαμβάνει τον θόρυβο που προκλήθηκε, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση: «Πεθαίνω με αυτά τα σχόλια».

Η αποκάλυψη: «Δεν είναι ο σύντροφός μου»

Μία ημέρα αργότερα, η Kathy Griffin έβαλε τέλος στις εικασίες, εξηγώντας ότι ο νεαρός δεν είναι ο σύντροφός της, αλλά μέλος της ομάδας ασφαλείας που τη συνόδευε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Νέα Υόρκη.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στο κοινωνιολογικό μου πείραμα στα social media! Όχι, δεν βγαίνω με έναν 22χρονο. Με βοηθούσε με την ασφάλειά μου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη. Αλλά... κι αν συνέβαινε; Οι αντιδράσεις ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσες», έγραψε.

Το μήνυμα πίσω από το «πείραμα»

Η ηθοποιός εξήγησε ότι σκοπός της ήταν να διαπιστώσει πώς αντιδρά το κοινό όταν μια μεγαλύτερη γυναίκα εμφανίζεται να έχει σχέση με έναν πολύ νεότερο άνδρα.

Σύμφωνα με την ίδια, στο Instagram τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά ή υποστηρικτικά. Αντίθετα, στην πλατφόρμα Threads δέχτηκε έντονη κριτική, με αρκετούς να κάνουν λόγο ακόμη και για «grooming» ή να χαρακτηρίζουν την υποτιθέμενη σχέση «αηδιαστική».

Με αφορμή τις αντιδράσεις, η Griffin υποστήριξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στο Χόλιγουντ, καθώς οι άνδρες διάσημοι που έχουν πολύ νεότερες συντρόφους σπάνια αντιμετωπίζουν αντίστοιχη κατακραυγή. Ως παραδείγματα ανέφερε γνωστά ζευγάρια όπως ο Michael Douglas με την Catherine Zeta-Jones, ο Harrison Ford με την Calista Flockhart και ο Jay-Z με την Beyoncé.

Έχει βγει πραγματικά με νεότερους άνδρες;

Το συγκεκριμένο πείραμα δεν απέχει ιδιαίτερα από την προσωπική ζωή της. Ο πρώην σύζυγός της, Randy Bick, ήταν 18 χρόνια νεότερός της. Η Griffin υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2023 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Σε άρθρο της στο The Cut τον περασμένο Δεκέμβριο, αποκάλυψε επίσης ότι μετά το διαζύγιό της ερωτεύτηκε «κατά λάθος» έναν 23χρονο. Όπως έγραψε, τον γοήτευσε το γεγονός ότι «δεν είχε τον συνηθισμένο σεξισμό, τη μισογυνία και τις προκαταλήψεις που έχουν συχνά οι άνδρες της ηλικίας μου» και ότι ένιωθε πως την έβλεπε πραγματικά.

Τελικά, αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση, θεωρώντας ότι τα προσωπικά της βιώματα και οι δυσκολίες της θα αποτελούσαν εμπόδιο.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Kathy Griffin ξεκαθάρισε πως όλη η ιστορία δεν ήταν παρά «λίγη ακίνδυνη διασκέδαση» με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει ως guest κριτής στο «Canada's Drag Race: All Stars», δηλώνοντας πως πέρασε υπέροχα στα γυρίσματα της εκπομπής.