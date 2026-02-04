Κάτι «ακατάλληλο» σχηματίστηκε στον ουρανό της Λαμίας: Αν περιμένατε σημάδι από τον Θεό, δεν είναι αυτό

Στις αμερικανικές ταινίες, τα αεροπλάνα άφηναν στον ουρανό ρομαντικά μηνύματα: «Marry me», «I love you», άντε και καμιά διαφήμιση αναψυκτικού. Στο Χόλιγουντ, ο ουρανός ήταν καμβάς για έρωτες, προτάσεις γάμου και μεγάλες στιγμές.

Στη Λαμία, όμως, ο καμβάς αυτός αποφάσισε να… ξεφύγει από το σενάριο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εντυπωσιακούς ελιγμούς, αφήνοντας πίσω τους ένα σχήμα που μόνο ως «ακατάλληλο για ανηλίκους» μπορεί να περιγραφεί.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε γέλια, απορίες και κινητά που σηκώθηκαν στον αέρα, δεν μπορείς να μην αναρωτηθείς: αν κάποιος εκείνη τη στιγμή ζητούσε «ένα σημάδι από τον Θεό», μάλλον δεν θα ήθελε αυτό.

Το περιστατικό έγινε φυσικά viral, γιατί πώς να μην γίνει; Δεν βλέπεις κάθε μέρα τον ουρανό να σου δίνει απαντήσεις.

Αν μη τι άλλο, η Λαμία απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να πας στο Λος Άντζελες για να ζήσεις μια σκηνή βγαλμένη από ταινία.