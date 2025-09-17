Μενού

Το κομματιασμένο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Αθήνα και έγινε το απόλυτο viral

Το αυτοκίνητο στην Αθήνα, αργά ή γρήγορα, θα γινόταν viral.

Reader symbol
Newsroom
Τρακαρισμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα
Τρακαρισμένο αυτοκίνητο κάνει βόλτες στην Αθήνα | Instagram - @tsilicoffeeshop6
  • Α-
  • Α+

Με «πατημένο τον ουρανό» του, ένα αυτοκίνητο κατάφερε και έγινε το απόλυτο viral στο ελληνικό ίντερνετ, καθώς αρκετοί χρήστες το εντόπισαν σε διαφορετικά σημεία στην Αθήνα και έσπευσαν να το φωτογραφίσουν.

Το αυτοκίνητο είναι κομματιασμένο, όπως φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες που «ανέβηκαν» στο Instagram, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε τον ή την οδηγό του να κυκλοφορήσει στην Αθήνα και να γίνει ατραξιόν.

Τρακαρισμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα
Τρακαρισμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα | Instagram - @tsilicoffeeshop6

 

Τρακαρισμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα
Τρακαρισμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα | Instagram - @tsilicoffeeshop6

Πηγή φωτογραφιών: Instagram / «Τσίλι Καφενείο»

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

VIRAL