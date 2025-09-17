Το κομματιασμένο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Αθήνα και έγινε το απόλυτο viral

Με «πατημένο τον ουρανό» του, ένα αυτοκίνητο κατάφερε και έγινε το απόλυτο viral στο ελληνικό ίντερνετ, καθώς αρκετοί χρήστες το εντόπισαν σε διαφορετικά σημεία στην Αθήνα και έσπευσαν να το φωτογραφίσουν.
Το αυτοκίνητο είναι κομματιασμένο, όπως φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες που «ανέβηκαν» στο Instagram, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε τον ή την οδηγό του να κυκλοφορήσει στην Αθήνα και να γίνει ατραξιόν.
Πηγή φωτογραφιών: Instagram / «Τσίλι Καφενείο»
