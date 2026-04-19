Μερακλής ναυτικός σε κρουαζιέρα παίζει Τρύπες μπροστά σε Αμερικάνους τουρίστες

Δεν περνάει εύκολα η ζωή σε ένα κρουαζιερόπλοιο αν εργάζεσαι σε αυτό, μίλια μακριά από τους δικούς σου ανθρώπους. Ο Ανδρέας (Andreas at Sea όπως είναι το όνομα του στο Instagram) είναι μια διαφορετική περίπτωση. Μέσα από τη σελίδα του στο Instagram μαθαίνουμε πως είναι ενας «μοντέρνος ναυτικός» που έχει στήσει ένα ζεστό σπιτικό στην καμπίνα του πλοίου που δουλεύει και στον ελεύθερο του χρόνο, σκαρώνει πολύ ενδιαφέροντα ροκ άσματα με την ηλεκτρική κιθάρα του.

Σε πρόσφατο post, είδαμε τον Αντρέα να ανεβαίνει με την κιθάρα του σε ένα διαγωνισμό ταλέντων που είχε στηθεί εν πλώ και να διασκευάζει (και με λίγα αγγλικά λόγια, όπως υποσχέθηκε, γιατί το κοινό ήταν κυρίως Αμερικάνοι τουρίστες) το κομμάτι «Η Μάσκα Που Κρύβεις» που δημιούργησαν οι Τρύπες, στο θρυλικό άλμπουμ «Εννέα Πληρωμένα Τραγούδια»

Στην εξαγωγή του πολιτισμού μας στις ΗΠΑ, ο Ανδρέας παίρνει πολύ υψηλό βαθμό.