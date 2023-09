Metallica: Σκύλος το... έσκασε από το σπίτι και πήγε στη συναυλία

Οι Metallica βρίσκονται σε περιοδεία. Όταν οι Metallica βρίσκονται σε περιοδεία επικρατεί ένας χαμός. Όλοι οι φίλοι της σκληρής μουσικής προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσουν από κοντά το υπερθέαμα που χαρίζουν οι Λαρς Ούλριχ, Τζέιμς Χέτφιλντ, Κερκ Χάμετ και Ρόμπερτ Τρουχίγιο.

Χιλιάδες κόσμου γεμίζουν τα στάδια που παίζει το θρυλικό συγκρότημα. Αυτό έγινε και πρόσφατα στο Λος Άντζελες. Το SoFi Stadium γέμισε με περισσότερους από 70.000 οπαδούς τους συγκροτήματος. Ανάμεσα τους και η Στορμ! Και τώρα θα αναρωτηθείτε τι το ιδιαίτερο είχε η Στορμ και άξιζε ειδικής αναφοράς.

Η Στόρμ είναι μια χαριτωμένη σκυλίτσα (γερμανικός ποιμενικός) η οποία το έσκασε από το σπίτι της, κατάφερε και τρύπωσε μέσα στο στάδιο, έκατσε στη... θέση της και απόλαυσε τη συναυλία!

Οι Μetallica, μάλιστα, έκαναν ξεχωριστή δημοσίευση στα social media του συγκροτήματος και αμέσως η φωτογραφία της έγινε viral.

«Μπορεί να έχετε ακούσει ότι είχαμε έναν τετράποδο θαυμαστή μαζί μας για το #M72LA! Παρά τις αντίθετες αναφορές, η φίλη μας Storm βγήκε κρυφά από το σπίτι της δίπλα στο SoFi Stadium και έφτασε μόνη της στη συναυλία. Αφού πέρασε μια ολόκληρη νύχτα παρακολουθώντας τη συναυλία με την #MetallicaFamily της, η Storm επανενώθηκε με ασφάλεια με την πραγματική της οικογένεια την επόμενη μέρα. Πέρασε υπέροχα ακούγοντας τα αγαπημένα της τραγούδια, όπως τα ''Barx ΑΕterna'', ''Master of Puppies'' και ''The Mailman That Never Comes'', έγραψε το συγκρότημα στην ανάρτηση που έκανε. Όπως έγινε γνωστό η σκυλίτσα, μετά τη συναυλία, μεταφέρθηκε σε κοντινό καταφύγιο. Ο ιδιοκτήτης της είδε την ανάρτηση και την παρέλαβε την επόμενη μέρα.

Πληροφορίες πως η Στορμ έκανε headbanging και συμμετείχε και στο mosh pit, ελέγχονται ως ανακριβείς