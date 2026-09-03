Μπρους Ντίκινσον: Η επική μπηχτή στον Τραμπ για την «Λίμνη Αμερική» από τη σκηνή

Επική «μπηχτή» επι σκηνής «πέταξε» ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον, προς τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να αλλάξει το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας του metal συγκροτήματος στη Βόρεια Αμερική, στο Τορόντο το Σάββατο το βράδυ ο αρχηγός του απευθυνόμενος στο κοινό στο Scotiabank Arena είπε:

«Γεια σου Καναδά... φτάσαμε. Διασχίσαμε τη Λίμνη του Οντάριο. Και αργότερα φέτος, θα διασχίσουμε τον Κόλπο του Μεξικού. Αλλά εκτός από την γελοία κατάσταση του κόσμου, πώς στο καλό είστε εσείς απόψε; Εντάξει;» Αργότερα φώναξε: «Ουρλιάξτε για μένα, Λίμνη Οντάριο!». Το στιγμιότυπο δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδες περιοδικών για τη metal μουσική.

Στα σχόλια του ο θρύλος της metal έκανε αναφορά επίσης στην απόφαση του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 να αλλάξει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπος της Αμερικής.

Εν μέσω της εμπορικής σύγκρουσης με τον Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε σε Λίμνη Αμερική (Lake America) στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 27 Αυγούστου ότι η αλλαγή είναι «επίσημη και τίθεται σε ισχύ άμεσα».