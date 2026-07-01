«Νε, Τι » και «αμένσιωτα»: Το λεξικό όσων γράφαμε στα social media των αρχών του 2010

Η αλήθεια ότι έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για τη νοσταλγία των 80ς και των 90ς. Στο τελευταίο σχετικό κείμενο της στήλης μιλήσαμε για το λεξιλόγιο που είχαν τα αλάνια της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, ελάχιστα έχουμε ασχοληθεί, με όρους ιστορικοποίησης τουλάχιστον, με τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ουσιαστικά περίοδο που άρχισαν να σταθεροποιούνται και οι πρώτες μαζικές ψηφιακές κοινότητες.

Με αφορμή αυτό, λοιπόν, στο λεξικό αυτής της εβδομάδας θα ασχοληθούμε με μερικούς όρους ψιλοξεχασμένους οι οποίοι ήταν στο επίκεντρο εκείνης της ταραγμένης αλλά μαζί και όμορφης περιόδου.

Το σύντομο λεξικό των social media της δεκαετίας του 2010

Νε, τι

Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, το να παριστάνεις ότι είσαι επιτηδευμένα ανορθόγραφος ήταν κάτι κουλ. Ήθελες να γράψεις κάτι ανορθόγραφο αλλά διάλεγες πάντα τις πιο ακραίες λέξεις, ώστε να είναι όλοι σίγουροι ότι δεν είσαι όντως ανορθόγραφος. Κάπως έτσι προέκυψε και το περίφημο “νε, τι”, που σημαίνει χοντρικά “ωραία, γιατί μου το είπες αυτό που μου είπες;”. Χοντρικά σήμαινε μία κάποιου τύπου διαφωνία.

Τσεκ Ιν

Υπήρχε μία εποχή πριν τα στόρις και τα tags στα μαγαζιά, που αν ήθελες να δείξεις ότι έχεις ζωή τότε έκανες τσεκ-ιν. Και επειδή η εποχή ήταν κάπως πρωτόγονη διαδικτυακά το τσεκ-ιν έβγαινε καθαρά με συντεταγμένες πάνω σε έναν χάρτη, ώστε να ξέρουν και οι 2000 φίλοι σου ποιος είναι ο Τ.Κ του μαγαζιού στο οποίο «πίνεις δηλητηριώδεις χημικές ουσίες».

Πλοκ

Εντάσσεται στην ίδια λογική στην οποία εντασσόταν και το «Νε τι». Ουσιαστικά, γράφεις ή προφέρεις κάτι λάθος επίτηδες. Το πλοκ εν προκειμένω δείχνει κάποιον που παριστάνει ότι είναι μπουμεράς ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Χρησιμοποιούνταν αρκετά συχνά ως απάντηση σε οργισμένους τύπους που δεν ήξερες ποιοι είναι αλλά έμπαιναν κάτω από ποστ σου και σε έβριζαν.

Αμένσιωτο

Αν δεν ήθελες να γίνεις γραφικός και να πας να σχολιάσεις κατακεραυνώνοντας κάποιον, μπορούσες να κρατήσεις μέρος της αξιοπρέπειας σου φωτογραφίζοντάς τον αλλά όχι κατονομάζοντάς τον. Αυτό ήταν το περίφημο αμένσιωτο που κατά βάση χρησιμοποιούνταν στο Twitter στο οποίο ανέκαθεν τα mention είχαν τη σημασία τους.

Ντάκφεϊς

Όταν το influencing είχε αρχίσει να γίνεται κάτι σαν επάγγελμα, οι διαδικτυακές κοινότητες είχαν αρχίσει να παρατηρούν και να κοροϊδεύουν τα μεγάλα προφίλ. Όλο το μένος για τον ναρκισσισμό και την εγωπάθειά τους είχαν αποκτήσει το σύμβολό τους σε μία συγκεκριμένη κίνηση των χειλιών που ήταν κάτι μεταξύ στέλνω φιλάκια στην κάμερα ή έχω ντυθεί πάπια για τις Απόκριες.

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Ρουφιάνος

Όχι ότι τα σημερινά social media είναι πολύ καλύτερα αλλά υπήρχε μία εποχή που τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook, ο χρήστης μπορούσε να δει στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας του κάτι που έμοιαζε με μικρότερο feed και έδειχνε πού έκανε λάικ πού σχολίαζαν όλοι οι φίλοι τους. Αυτό είχε τραγικές συνέπειες για ερωτικές σχέσεις και όχι μόνο. Ως εκ τούτου, αυτή λειτουργία ονομάστηκε ρουφιάνος.

«Κλέβω»

Δεν έχει εκλείψει τελείως, αλλά παλαιότερα ήταν πολύ συχνότερο μιάς και οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν έδιναν την έμφαση που δίνουν σήμερα στο να είναι τα πάντα sharable. Συνήθως ήταν το πρώτο σχόλιο που πήγαινε κάτω από κάποιο πολιτικό ποστ ή κάποιο μιμ του 9gag. Σήμαινει ότι ο σχολιαστής θα το πάρει και θα το αναρτήσει στον τοίχο του αλλά χωρίς να δώσει απαραίτητα τα credits. Το αστέιο ήταν όταν κάποιος έγραφε “κλέβω” κάτω από ένα ποστ που κάποιος άλλος είχε κλέψει.

Keep Calm

Ήταν κάτι σαν μιμ που ξεκίνησε σχεδόν με τις απαρχές των διαδικτυακών κοινοτήτων. Η original εκδοχή του ήταν πόστερ που είχε βγει στη Μεγάλη Βρετανία το 1939 και εν μέσω προετοιμασιών για τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Σταδιακά, το KEEP CALM έγινε το πρώτο κομμάτι και ο καθείς προσάρμοζε το δεύτερο όπως ήθελε λειτουργώντας ως μότο ζωής. Σταδιακά έγινε το ιερό τοτέμ της βασικότητας.

Σπαμάρω

Ούτε αυτό έχει εκλείψει τελείως. Σήμαινε ότι πρήζω κάποιον ή κάποιους στέλνοντας το ίδιο πράγμα σε χιλιάδες ανθρώπους ή ποστάροντας το ίδιο πράγμα ασταμάτητα. Σταδιακά η σημασία του ξεπέρασε τον διαδικτυακό και μπήκε και στον πραγματικό κόσμο. Ξεκίνησε από τις gaming κοινότητες και ακόμα νωρίτερα από ένα σκετσάκι των Monty Python.

Aσε μας Κουκλίτσα μου

Ίσως ο πιο κλασικός διαδικτυακός τρόπος για να εκφράσεις έναν συνδυασμό ελιτίστικης ειρωνείας και δυσαρέσκειας με κάτι που διάβασες ή άκουσες. Μπορεί να χρησιμοποιείται στο θηλυκό αλλά μπορούσε να αφορά κάθε άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς.